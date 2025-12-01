今日12月1日は全国的に暖かい南風が吹く見込み。気温がグンと上昇して、関東から西では広範囲で20℃前後に。昼間は、上着なしでも良さそう。夜は、北から冷たい空気が入ってきて、北海道や東北、北陸では朝よりも気温が下がる。

南よりの風で気温が上昇

今日12月1日は、前線を伴った低気圧が北日本へ近づくでしょう。北海道や東北、北陸は大気の状態が不安定で、落雷や突風、急に強まる雨に注意が必要です。関東から九州にかけては日差しが届きますが、日本海側を中心に、にわか雨の可能性があります。沖縄は雨が降ったりやんだりするでしょう。





低気圧に向かうように、南よりの風が吹きます。北日本では沿岸を中心に風が強まって、北海道の北部では歩くのが大変なくらいの所もあるでしょう。この南風に乗って、暖かい空気が流入。昼間の気温は、全国的に昨日(30日)と同じか高くなるでしょう。平年と比べても高く、10月下旬から11月上旬並みの所がほとんど。札幌をはじめ、北海道でも10℃を超える所が多く、東北北部は13℃前後。東北南部と北陸は18℃前後の予想で、東京都心で21℃など関東以西は広範囲で20℃前後まで上がるでしょう。

昼間は暖か 夜は北から寒気 北陸以北は朝より夜の方が気温低下

昼間は全国的に季節外れの暖かさとなります。

沖縄は、曇りや雨でも気温が上がり、半袖と薄手のカーディガンなどで良さそう。九州から関東にかけては、長袖シャツ一枚など、上着なしで外出できる所が多くなりそうです。

北陸と東北南部は薄手のジャケットで、東北北部と北海道でもトレンチコートなどで過ごせる所が多いでしょう。

夜の気温は、朝と同じか高めのエリアがほとんどですが、北からジワジワと寒気が入ってきます。北海道から東北の日本海側と、北陸では、朝よりも体感温度が下がるでしょう。重ね着などで、調節すると良さそうです。