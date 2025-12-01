今週の12星座占い「牡牛座（おうし座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月1日（月）〜12月7日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月1日（月）〜12月7日（日）「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【牡牛座（おうし座）】
今週は、ちょっとモヤモヤすることがありそうですが、勉強したり、今やるべきものに集中すると、心も安定してくるようです。体が緊張してしまうようなときは、温かい飲み物をいただくと良いでしょう。恋愛面は、クリスマスに向けてサプライズを計画してみると◎ 相手の好きなものをリサーチしてみましょう。
★ワンポイントアドバイス★
こだわりを捨てることが開運ポイント。モヤモヤした気持ちもリセットし、できることから始めてみるのが大事なようです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
