Snow Manの目黒蓮さん（28）が出演する飲料品メーカーの新CMが公開。撮影時のインタビューで、デビュー前の思い出を明かしました。

目黒さんが出演するのは『キリン 午後の紅茶』の新CM 「奇跡の前夜」篇です。今回のCMには、Mrs. GREEN APPLE の3人も出演。寒い冬の夜に、路上で歌うMrs. GREEN APPLEに目黒さんが温かい飲み物を差し入れる物語が描かれています。

中学2年生で芸能の仕事を始めた目黒さん。撮影時のインタビューで、デビュー前の生活を振り返り「毎回、オーディション会場に行った帰りの駅のホームでミルクティーを買って家に帰る生活を、1年間くらい続けていました」と明かしました。

続けて、「オーディションに受かるか発表が出ていないときは、“あ、ここでミルクティー買って飲んで帰るのは、これで最後になるのかな･･･”って思いながら、すごく大事に飲んで帰っていた思い出があります」と振り返りました。

CMのタイトルにちなみ、目黒さんにとっての“奇跡の前夜”はいつか聞くと、「思い返すと、何回かあります」と明かし、「毎回オーディションが終わって帰っていて、受かったっていうことを知った時とか、デビューできるって分かった時ですね」と振り返りました。

最後に、夢を追いかけている方々にメッセージを求められると、「頑張っていれば、良いことあるのかなと思います。今、目の前にあることを頑張っていて、結果だけでなくそこ（目標）に行くまで頑張っている自分がいれば、結果がどうであれ、その先で自分が頑張った時間はどこかに活きてくると思います」と話し、「一生懸命やっていたら誰かが見ていてとか。その先で花咲くこともあるんじゃないのかなと思うので」とメッセージを送りました。