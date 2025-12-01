本日12月1日（月）24時29分〜24時54分放送 日本テレビ系でのtimelesz初レギュラー冠番組「timeleszファミリア」（「月曜プラチナイト」枠内 毎週月曜よる24時29分〜24時54分放送）。

今回は、新企画始動！スナックを舞台にした「タイムレスナック」第1弾を放送する。今をときめく人気者たちが、「タイムレスナック」で素を見せつつ「喋って、歌って、仲良くなる」時間をお届けする新感覚トークバラエティー企画。多忙な日常を忘れ、カウンター越しに人生や仕事、恋愛など、普段語られない8人のホンネや、ゲストの知られざる一面が飛び出す。

初回のゲストは、timeleszのデビュー当時から何度も共演し、グループの「立ち上げの時に必ずいてくれる」と佐藤勝利・菊池風磨・松島聡からも慕われる存在、ハライチ・澤部佑。澤部との気心知れた再会にトークも弾む。

澤部から「妻とママ友たちがみんなtimeleszを見ている」というエピソードが明かされると、更に澤部の妻の推しが寺西拓人であることを告白！寺西からの澤部の妻への呼びかけに澤部が思わず「悔しい！」と嫉妬心をあらわにする一幕もあり、スタジオは爆笑に包まれる。

今回8人と澤部が挑戦したのは、あなたは誰タイプ？「timelesz診断」。これは番組オリジナルで作成した「8人の性格タイプ診断」のようなもの。診断結果では、メンバーの意外な性格キャラが判明。お互いの性格を深掘りする中で、普段の撮影や「タイプロ」での裏話が次々と暴露される！

さらにゲストの澤部にも「timelesz診断」に挑戦してもらい、「佐藤勝利タイプ」ということが判明!?「大皿の最後の餃子を人に譲ってしまう性格」をはじめ、2人のそっくりな一面がわかり、スタジオは笑いに包まれる。

8人の「素の顔」と「ホンネ」が詰まった新企画「タイムレスナック」の記念すべき第1回。彼らの真の素顔をぜひお見逃しなく！

■番組公式X https://x.com/timeleszfamilia/

■番組公式Instagram https://www.instagram.com/timeleszfamilia/

■番組公式ハッシュタグ #timeleszファミリア