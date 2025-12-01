今年（2025年）5月、五代目尾上菊之助が八代目尾上菊五郎を襲名した。その父親である七代目尾上菊五郎も83歳にしてなおも健在であり、「菊五郎のまま歌舞伎人生の幕を閉じたい」との意向により名前を変えず、2代の菊五郎が同時代に並び立つという異例の襲名となった。

七代目菊五郎の夫人にして、八代目菊五郎の母親、そして自身も俳優である富司純子(ふじ すみこ)はきょう12月1日、80歳の誕生日を迎えた。富司と七代目の第一子である長女の寺島しのぶも、周知のとおり俳優として第一線で活躍中で、今年大ヒットした映画『国宝』では渡辺謙演じる歌舞伎役者の妻を演じた。その劇中、夫が役者にすべく引き取った孤児を、妻は実の息子と分け隔てなく育ててきたものの、二人が役者として成長してからはどうしても実子のほうに肩入れしてしまう。そんな母親の性(さが)みたいなものを寺島が好演していて印象に残る。



現実の寺島も、歌舞伎界に飛び込んだ一人息子の尾上眞秀(まほろ)を見守る身であるという以前に、母親の富司が5歳下の弟を儲けたときからいずれ菊五郎の名跡を継ぐものとして手塩にかけて育ててきたのを見てきただけに、『国宝』の役づくりでもかなり参考にしたのではないか。

「今度は男の子を」というプレッシャーも

富司は1972年に七代目菊五郎（当時・四代目菊之助）と結婚してまもなく寺島（本名・忍）を産んだ。しかし、その後はなかなか子宝に恵まれず、不妊治療の名医のもとに通うなどして、5年後にようやく八代目菊五郎となる長男・和康を儲けた。

それまで、義父母である七代目尾上梅幸夫妻は「元気な赤ちゃんならどっちでもいい。ぜいたくを言うとバチが当たる」と励ましてくれたが、夫の贔屓からは「次のお子様はまだ？」「今度は男の子をお産みにならなくてはね」などと声をかけられ、そのたびに富司にはプレッシャーがのしかかった。それだけに、男児を産んだときの義父の喜ぶ顔を見て、彼女はこれでやっと嫁として認められたのだろうとの思いを抱いたという。

息子を歌舞伎役者にするため、稽古をするよううるさく言うのは母親の役目だ。彼がまだお漏らししても大丈夫なパンツを穿いているときから日本舞踊を習わせ始め、一人で稽古に通えるようになるまでは富司自ら車を運転して送り迎えした。富司は孫の眞秀に対しても、立派な歌舞伎役者になってほしくて、さまざまな習い事を娘の寺島を通じて勧めているという。3年前の母娘の対談では、眞秀が「ばあばが一番厳しい。視線が刺さる」と言っていたと寺島から聞かされていた（『婦人公論』2022年4月号）。

結婚で引退→復帰後「富司純子」に改名した理由

ちなみに『国宝』の監督・李相日(イ サンイル)と寺島は本作で初めて仕事をともにしたが、富司は娘に先んじて李監督の『フラガール』（2006年）に出演している（蒼井優演じるヒロインの母親役）。とはいえ、富司がそのとき出演依頼とともに送られてきた脚本をしばらく放っていたところ、「この監督はすごいよ。これやったほうがいいよ」と促したのは寺島だったという。

富司は、普段より映画や芝居をよく観ている寺島から教えられることも多く、『フラガール』のほかにも、相米慎二監督の『あ、春』（1998年）や別役実作・坂出洋二演出の舞台『マッチ売りの少女』（2003年）にも彼女の勧めで出演した。後者では親子の役で寺島と共演もしている。

そもそも富司はかつて日本映画を代表するスターとして絶大な人気を集めながらも、梨園の妻となるという覚悟から結婚とともに俳優業から引退していた。それをひるがえして復帰を決めたのは、子育てもひと段落したころ、当時高校生だった寺島から「子供たちが親離れしているのに、お母さんは子離れできないね」と言われてショックを受けたのがきっかけだという（ただし、当の寺島はそんなことを言った覚えがないらしい）。

ちょうどそこへ映画『あ・うん』とドラマ『詩城の旅びと』（いずれも1989年）への出演依頼が来たので、夫に相談したうえで引き受けることにしたのだった。このとき、かつての芸名である藤純子(ふじ じゅんこ)でも、俳優を引退後にテレビの司会などで用いた寺島純子(てらしま じゅんこ)でもなく、あくまで新人という気持ちで富司純子に改名し、現在にいたっている。

内職で生計を立てながら女手一つで育ててくれた母

富司は終戦から3ヵ月半後、家族が疎開していた和歌山県御坊(ごぼう)で生まれた。小学校入学前に大阪に引っ越し、高校1年まですごしたのち今度は京都に移り、転校して京都女子高校に通った。父・俊藤浩滋はのちに東映のプロデューサーとなって、娘である藤純子の映画を世に送り出す。ただ、俊藤は家庭を顧みず、女性関係も放埒で、彼女が母・兄姉と大阪に移ったときには、東映の撮影所のある京都で別の女性と暮らしており子供も儲けていた。

母は内職で生計を立てながら、富司たち3人の子供を女手一つで育てた。父はなにがしかの仕送りをし、ときどき家に現れては小遣いをくれたとはいえ、《だが、母を苦労させたこと、苦しめたこと、その仕打ちに対して私は今でも許していない》と富司は後年にいたっても手記につづっている（木村隆編『母よ』新潮文庫、2013年）。

芸事が好きだった母は、家計をやりくりしながら、富司に小さいころから山村流の地唄舞やバレエなどを習わせてくれた。やがて宝塚歌劇団に憧れた彼女は、中学時代には宝塚受験のための学校に1年通ったものの、父が反対して断念する。その代わり、高校時代には大阪の演劇学校に通うようになり、そこで知り合った俳優の紹介で映画会社・松竹のカメラテストを京都の撮影所まで受けに行った。その帰りに、父・俊藤浩滋の勤める東映京都撮影所に寄ると、父からマキノ雅弘監督を引き合わされる。マキノは彼女が女優志望と知って「何や、女優さんになりたいんやったら東映でなったらええやないか」と言ってくれた。

撮影初日、何度やってもOKが出ず涙

まもなくしてマキノが監督し、大御所・片岡千恵蔵が主演の『八州遊侠伝・男の盃』（1963年）でデビューすることが決まった。若き日の千葉真一演じるやくざに恋する宿屋の娘という役どころだった。娘を女優にするつもりなどなかった父は困惑したという。撮影初日には、父親役の志村喬とのシーンで、何度やってもOKが出ず、ついには泣き出してしまい、その日の撮影は中止となる。ただ、マキノは後年、このとき彼女は演技に感情が入らないことに泣いたといい、「この娘はよくなるな」と思ったと振り返っている（『週刊朝日』1972年3月24日号）。

マキノ監督は富司にとって父親以上に父親らしい存在だった。感情表現は体の重心が基本だと考えていたマキノは、彼女にもそれを徹底して教え込んだ。「藤純子」の芸名をつけてくれたのも彼である。結婚前の本名の俊藤純子と1字違いだが、マキノいわく《必ずしも俊藤の姓から取ったのではなく、ワシが藤の花が好きだったからでね》（『週刊文春』1982年7月29日号）。本人は藤の花は下がって咲くから嫌だと言ったらしいが、マキノは「藤の木はどんどん大きくなって花を咲かす。花が咲き誇ったとき、自然に重くなって下がるんだ。そうすれば女優をやめても、いい人の嫁さんになれるよ」と説得したという。

あとから彼女が母親に連れられて占い師に見てもらったところ、「藤純子は有名になって売れるけど、結婚したらやめる名前です」と言われたらしい（『キネマ旬報』2007年1月上旬号）。マキノの言ったことといい、実際に的中することになったわけである。

任侠路線へと舵が切られる東映で、汚れ役も

『男の盃』出演後には、大阪・朝日放送のテレビバラエティ『スチャラカ社員』に女性社員の役で出演、しだいに人気を集め始める。映画にも次々と出演し、時代劇や明治物のほか、東映の東京撮影所で現代物を撮ったりした。

東映はそれまで主流だった時代劇が下降線をたどっており、手探りを続けていた。そのころプロデューサーとなった父・俊藤浩滋が力を入れ出したのが任侠映画だった。

藤純子は、従来の東映の女優がたいていは時代劇のお姫様役を数年やって売り出されていたのに対し、そのパターンから外れ、デビュー当初から町娘のほか、芸者、女郎、人妻などを演じ、実年齢以上の役で起用されることも多かった。任侠路線へと舵が切られてからは、鶴田浩二、高倉健、若山富三郎など並み居るスターと共演して、任侠物を勉強していく。

若い女優からすれば汚れ役もこなしながら、彼女は自分に求められているものを冷静に理解していた。当時の週刊誌の密着取材では、《芸者さんや、女郎さんの役かて、自分の肉体少しも汚さんと、汚れた演技教えてもらえるもんな。ヤクザ映画かて、これやっていかんと会社やっていけないさかい、しかたないおもうわ》とコテコテの関西弁で語っている（『週刊文春』1965年12月13日号）。

それでも「自分の肉体少しも汚さんと」と言っているところに、彼女の女優としての矜持をうかがわせる。実際、木下恵介監督による石鹸のCMの撮影に際し、体を洗う場面を要求されたものの、脱ぐことを拒否。これに木下は怒るどころか「いまは、脱いでも出たいという女優さんが多いのに、純子は立派だ」と感心したらしい。

京都と東京を往復する“新幹線女優”

上記の密着取材に応えたのは、翌1966年のNHKの大河ドラマ『源義経』に義経の恋人・静御前の役で出演が決まり、飛躍が期待されていた時期だった。同じころには日本テレビのドラマ『王将物語』（1965年）で長門裕之演じる将棋の坂田三吉の妻・小春役に抜擢され、彼女自身も演技に自信を持ち始めていた。

それまで京都と東京の東映撮影所を往復していたところへ、大河出演のためNHKのスタジオでの収録が加わって、ますます往復が頻繁になる。“新幹線女優”の異名をとったのもこのころで、多い月には10往復もしたとか。『源義経』は俳優としてのステップというばかりでなく、義経役だった四代目尾上菊之助、のちの夫・七代目菊五郎との馴れ初めとなり、彼女の実人生においても重要な作品となった。（つづく）

