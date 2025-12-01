〈「自分の肉体少しも汚さんと」撮影で脱ぐことを拒否しスタッフが感心、結婚後は「次は男児を」とプレッシャーも…梨園の妻・富司純子（80）が歩んだ“無二のキャリア”〉から続く

若かりし頃の富司純子（当時は藤純子） ©︎文藝春秋

◇◇◇

当たり役は女侠客の「緋牡丹お竜」

藤純子（現・富司純子）の芸名で東映でデビューして以来、テレビも含めて5年ほどさまざまな役を演じながら俳優として学んだ彼女は、1968年にはついに当たり役を得た。それがこの年、第1作が公開された映画『緋牡丹博徒』シリーズの主人公、女侠客の緋牡丹お竜こと矢野竜子である。

もっとも、彼女は当初、なぜ女剣劇みたいな役をやらなければならないのかと違和感があったという。そこで第1作の監督である山下耕作には、どうして彼女がやくざにならなくてはいけなかったのかを脚本にきちんと書いてほしいと頼み込み、娘時代の回想シーンを入れてもらった。撮影でも、立て膝をついてもろ肌を脱ぎ、緋牡丹の入れ墨をさらすようにと言われて抵抗し、結局、片肌を脱ぐことで妥協する。

映画館ではお竜の一挙手一投足にどよめきの声が

不満を抱きながらも、『緋牡丹博徒』が公開され、映画館へ行ってみると、どのドアも閉まらないほど観客があふれかえり、お竜の一挙手一投足にどよめきの声が上がっていた。この光景を見て彼女は《矢野竜子がこんなにも愛されている…信じられない思いだった。なんとありがたいことだろう。私は改めて真正面から竜子と向きあい、竜子の生き方について考え直そうと襟を正した》という（『週刊読売』1996年6月2日号）。それからというもの竜子の生きた大正、また明治にさかのぼって女性の様式美の勉強を重ね、立ち回りも殺陣師に丁寧に教えてもらい直した。女の立ち回りなのだから美しく流れるように、それでいて男優に負けない迫力を出すため、長年稽古をしてきた日舞が役立ったという。

折しも全国で学生運動が激化していたころで、反体制の若者たちから任侠映画は熱烈な支持を集めており、藤純子は時代のシンボルに祭り上げられた。東映は彼女の人気に乗じて、さらなる主演シリーズとして『日本女侠伝』『女渡世人』を並行して送り出すことになる。会社の看板女優として彼女は多忙をきわめながらも、後続の2シリーズでは作品ごとに役が変わるので、そのプロセスをつくっていくのが楽しかったという。

“ポルノ全盛の映画界”に「聖性の女」と評されて

映画業界全体でいえば、60年代末にはすでにテレビに押されて観客が激減し、各社が不振をきわめていた。70年代に入ると日活がロマンポルノ路線に転じる。そのなかにあって藤純子の存在感はさらに際立った。

当時のある週刊誌では、《ポルノ全盛の映画界にあって、その魅力は異質のものだ。彼女は絶対に脱がない。常にキチッと和服に身を包んでいる。その和服の裾からチラッと白い膝がこぼれてみえただけでも、観客はむしろ目をそむける。見てはならないものを見てしまった……そういった、いわば聖性ともいえる女である》と評される（『サンデー毎日』1972年1月23日号）。しかし、この記事が出た時点で、彼女はすでに結婚を機に引退すると発表していた。

四代目尾上菊之助に送りつけた“血判状”

大河ドラマ『源義経』（1966年）で共演したのをきっかけに四代目尾上菊之助（当時）と交際を始め、互いに忙しいスケジュールを縫ってデートを重ねていた。とはいえ、プレイボーイで鳴らした彼のこと、別の女性の影がちらつくこともたびたびあったらしい。結婚する3、4年前のクリスマスイブには会う約束をすっぽかされ、彼女は裏切られたと思いカッとなってハンカチに「もう、おつき合いはいたしません」と血判状をしたため、彼に送りつけたという。それでも翌日、彼がタキシードを着て、バラの花束を持って謝りに行き、落着したらしい。のちに夫婦で週刊誌上で対談した際、この話題となり彼女は《惚れた弱みで、つい許してしまって（笑い）》と苦笑した（『女性自身』1979年3月29日号）。

“血判状事件”があったころだろうか、交際から3年ほどして菊之助は母から彼女とどうするつもりかと訊かれ、もちろん結婚すると答えたという。実際、彼女の父の俊藤浩滋にも挨拶に行ったが、「いまは仕事が忙しい。3年待つように」と言われた。彼は素直に従い、3年経って約束どおりまた俊藤のところへ行くと、「もう1年待つように」とまたしても先延ばしされてしまう。

東映のプロデューサーとして、稼ぎ頭である彼女にやめられては会社の大打撃となるだけに、彼には先延ばしして諦めてもらうつもりだったらしい。彼女のほうも父から「歌舞伎役者は金遣いが荒いし、女遊びをするし、大変やぞ」と自分のことは棚に上げて言い聞かされたという。

交際6年目に突然の婚約発表

父と会社が反対するなか、交際6年目に入っていた1971年の秋、週刊誌に二人で会っているところを写真に撮られてしまう。曲げて書かれたら困ると、記事が出る前に婚約発表することが急遽決まった。東映の岡田茂社長（当時）もここにいたって結婚を認めざるをえなかったが、会見では「絶対に女優を引退するということだけは、発言しないように」と釘を刺された。

しかし、彼女は結婚するなら引退しなければならないと前々から決めていた。後年の対談では、そう決意した原因の一つとして、彼の歌舞伎にかける本物の情熱にはかなわないと思ったことを挙げ、《女優をやめて自分のありったけの女の情熱をかけて、この人を大きくしようと心の底から思ったんです。この人が大きくなれば、あたくしもより高められるんじゃないかって》と明かしている（『週刊現代』1988年6月18日号）。

だが、そう決意しても、婚約発表とともに引退を宣言しないと、ずるずると仕事を続けさせられると思った彼女は、「ほっとした気持ちです。結婚をきっかけに引退します」ときっぱりと言い切り、引退を惜しむ声に対しては「散ってこそ花、私は満開のうちに散りたかった」との言葉で応えた。

会見の翌日から東映本社には、結婚の撤回を求めるファンの電話が殺到した。それを聞いて彼女は女優冥利を感じたという。

藤純子としての最後の出演作『純子引退記念映画・関東緋桜一家』（1972年）は、恩師・マキノ雅弘が監督し、ラストシーンでの「皆さん……お世話になりました」とのセリフによりクランクアップとなる。このあと、京都撮影所、京都国際ホテルと場所を変えながら送別パーティーが東映スタッフによって開かれ、盛大に見送られた。映画が公開されると封切りの3月4日だけで25万人が劇場に詰めかけ、ラストシーンでは観客が一斉に拍手を送ったという。（つづく）

