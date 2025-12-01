〈「見てはならないものを見てしまった」片肌を脱ぎ、牡丹のイレズミをさらす姿にどよめきが…富司純子（藤純子）が人気絶頂で“結婚→引退”を決めるまで〉から続く

きょう12月1日、俳優の富司純子が80歳の誕生日を迎えた。人間国宝で歌舞伎俳優の七代目尾上菊五郎（当時は四代目尾上菊之助）と結婚したのは26歳のこと。“梨園の妻”としての生活、女優業の引退と復帰、年齢を重ねることへの考えとは？ これまでの軌跡を振り返る。（全3回の3回目／はじめから読む）

【画像】26歳で結婚した“人間国宝”歌舞伎俳優とのツーショット、娘・寺島しのぶを抱いた若かりし頃が美人すぎる…富司純子の写真を全て見る



12月1日に誕生日を迎えた富司純子 ©︎時事通信社

◇◇◇

結婚し、梨園の妻「寺嶋純子」に

藤純子の引退映画の公開からひと月が経とうとしていた1972年3月30日、東京のホテルオークラで四代目尾上菊之助と結婚式を挙げ、彼女は「寺嶋純子」として新たな人生を歩み始める。家庭に入り、家事を一手に担う一方、この年には夫が翌年、七代目尾上菊五郎を襲名することも発表され、義母（七代目尾上梅幸夫人）から歌舞伎界のさまざまなしきたりを教わりながら、梨園の妻としてその準備に追われることになった。このときは一切を義母が取り仕切ったが、そこで教わったことに彼女は、のち1996年に尾上丑之助だった長男が五代目尾上菊之助を襲名するに際して大いに助けられたという。

彼女が結婚して何より驚かされたのは、夫が銀座や祇園で飲むたび、松竹からもらう給料の額をはるかに上回る請求書が送られてきたことだった。結婚にあたって義母からは「歌舞伎役者にお金のことを話してはいけない」と言われており、夫には相談できず困ってしまう。それも義母は承知の上で、彼女が赤字だと伝えると、足りない分を黙って足してくれたという（『週刊読売』1996年6月16日号）。

年を追うごとに、夫が銀座へ遊びに行く回数でその月の舞台の大変さがわかるまでになった。何しろ、1ヵ月間の歌舞伎座の公演では、休演日もなく朝から晩まで舞台に立ち続け、顔を合わせる人も変わらない。そうなると《銀座ぐらい行ってもしょうがないと思います。そういうところで発散してもらったほうがね》として受け入れたのだという（『週刊朝日』2008年12月5日号）。

ワイドショー『3時のあなた』で週に1度の司会

女優からは引退したが、1974年からはフジテレビの午後のワイドショー『3時のあなた』で週に1度、司会を務めるようになる。出演にあたっては寺島純子の名を用いた。番組が始まったころ、大分県別府市で保険金殺人の疑惑を持たれていた男が同番組に出演し、自身の潔白を主張するも、寺島の核心に迫る質問にやがて怒り出し、ついにはスタジオを飛び出すということがあった（男はその直後に逮捕）。彼女を“姐さん”と呼んだ当時のディレクターは、その対決に迫力を感じるとともに《姐さんはなかなかの社会派だな、硬派だなと、見直しました》と振り返る（『婦人公論』2008年6月22日号）。

『3時のあなた』は長男の出産で3年ほど休んだのち、今度は出演が週2度になって復帰し、結局、1988年に番組が終了するまで出演を続けた。この間にも、女優復帰の話が何度となく浮かんでは消えていったという。夫の菊五郎襲名披露公演のときには、費用が莫大にかかるので、彼女が映画『男はつらいよ』シリーズに出演すると根も葉もない噂が流れたこともあったらしい。

本人のもとにもたびたび出演依頼があったが、脱ぐシーンがあったりして出る勇気が湧かなかったという。藤純子時代に世話になった加藤泰監督からも『白蛇伝』と題する映画の脚本が届けられ、熱烈なオファーを受けたものの、ありがたく思いつつこれも固辞した。加藤も1985年に亡くなり企画は結局日の目を見ないままに終わる。唯一の例外で、NHKのスペシャルドラマ『勇者は語らず』（1983年）には、そもそも夫とはNHKのドラマのおかげで出会っただけに断るのは申し訳ないとの気持ちもあり、“1回限り”との条件で引き受け、『3時のあなた』と同じく寺島純子名義で出演した。

生まれ変わったつもりで「富司純子」となり映画界に復帰

それが子育てがひと段落ついたころ、長女の忍（現在、俳優の寺島しのぶ）から「お母さんは子離れができてない」と言われてショックを受けたのをきっかけとして、ちょうどオファーが来ていた映画『あ・うん』とNHKのドラマ『詩城の旅びと』に出演したとは、#1にも書いた。

東宝映画である『あ・うん』への出演を決めたとき、彼女はまず古巣・東映京都撮影所長（のちに東映社長）の高岩淡(たかいわ たん)に許可をとったうえ、さらに東宝側のプロデューサーに次のような申し入れをした。《こんど東宝に出演することになった私のことを、あなた方はきっと父俊藤に報告に行くでしょう。それは絶対にやめてください》（『婦人公論』2008年6月22日号）。そう言うと、新たな芸名として「富司純子」と書かれた紙を差し出したという。「父俊藤」とは、かつて東映のプロデューサーとして、娘の藤純子を主演に数多くの映画を製作した俊藤浩滋のことである。彼女は子離れすると同時に父とのけじめもつけ、生まれ変わったつもりで映画界に復帰したのである。

改名したのは《みんなに愛された藤純子は、そのまま宝箱の中に大切に入れて閉まって（原文ママ）おきたい》との思いゆえだった（『キネマ旬報』2007年1月上旬号）。ちなみに「富司純子」の名は、昔、占い師に名前を見てもらい「藤純子は有名になって売れるけど、結婚したらやめる名前です」と言われた際、「純子をスミコと呼ばせるほうがいい」と勧められたものだという。

「シワやシミのない女の人生って、つまらないでしょ」

女優業は、梨園の妻としての仕事や、家庭に支障が出ない範囲で再開して、現在にいたっている。息子の菊之助（当時）は富司との親子対談のなかで、母について《驚くのは、仕事の顔を一切、家に持ち込まないこと。本当なら疲れているはずなのに、おくびにも出さない》と評した一方で、映画『犬神家の一族』（リメイク版、2006年）で初めて共演したとき、次のようなことに気づいたという。

〈《以前は、（中略）仕事をして疲れていても、家に持ち込まないのは、どこか無理をしているのだろうと思っていたんです。家族に余計な気遣いをさせないために。ですから、仕事を辞めて、体を大事にしたほうがいいのではないか、と感じていた時期があったけれど、最近、立て続けに映画に出たでしょう、それは大いなる誤解だと分かりました（笑）。ものすごく疲れているはずなのに、むしろ生き生きしているということが、分かったんです》（『クロワッサン』2007年1月10日号）〉

43歳で俳優として再スタートを切ったときから、《シワやシミのない女の人生って、つまらないでしょ。シワやシミが人生の年輪になっているような、そんな“おんな”を演じられたらなあと思うんですけどね》と語っていた（『キネマ旬報』1989年12月下旬号）。

「それぞれが責任を持たなくては」現場の雰囲気作りも

60代をすぎてからは年相応に老人、場合によっては実年齢以上の役を演じることも増えた。細田守監督のアニメ映画『サマーウォーズ』（2009年）では声優として、地方の旧家の当主である90歳の老婆を演じた。世界の危機を救うべく、自分の人脈を駆使して政府や関係機関に電話をかけては発破をかける様子が印象に残る。

現場の雰囲気をつくるうえでもベテランとしてしっかり役目を果たしているようだ。2010年度後期のNHKの連続テレビ小説『てっぱん』では、瀧本美織演じるヒロインの大阪に住む祖母の役を演じた。このときは台本が遅れたりして大変だったという。制作の体制もころころと変わった。

〈《若いスタッフを育てなきゃということで、しょっちゅう演出が代るし、カメラも代るし、だからNGも多かったんです。こっちは芝居に集中しているわけだから『今誰がミスしたかいいなさい（笑）』『すいません、僕です！』と言うようになってからは、気持ちよく楽しく進むようになりました。育っていく段階で誰でもミスをすることはあるし、それはいいんです。でも、責任は持たなくてはね、それぞれが》（『キネマ旬報』2013年7月上旬号）〉

その場その場で自らの責任をきちんとまっとうしてきた富司の言うことだけに説得力がある。

時代ごとに気鋭の監督との仕事を楽しむ

映画に復帰して以来、前出の細田守しかり、相米慎二、李相日、是枝裕和など、その時々の気鋭の映画監督との仕事も目立つ。相米監督の『あ、春』（1998年）の撮影初日には彼の代名詞であるカメラの長回しを経験し、途中で日が暮れて寒さに震えていると、監督が助監督に言って下着を買ってきてくれ、「この監督、優しい」と思ったという（『女優 富司純子』キネマ旬報社、2013年）。そうした経験も含め、初めて出会う監督たちとの仕事を楽しんできたようだ。

出演したうち現時点で最新の長編映画で、2021年公開の『椿の庭』の監督・上田義彦は写真家で、主役を富司に断られたら制作自体をやめようとまで考えていたという。撮影が行われたのは上田が長年暮らした古民家で、劇中、富司はまるでずっとそこに生活してきたかのような自然な佇まいを見せている。上田が、主演は彼女でなければならないとこだわったのも納得できる。

この映画の公開時に《今は女優というのは自分の生活のごく一部。女優の仕事がないときには、私の仕事は主婦ですから》と語ったように（『てんとう虫』2021年4月号）、いまの彼女は同作での役柄そのままに、けっして気負うことなく、あくまで自然体と思わせる。

現時点での出演映画は119本

私生活では、子供たちに迷惑をかけないよう、ゆくゆくは老人ホームに入り、亡くなったあとのため財産に関する目録もきちんと残しているという。唯一の心配として娘の寺島しのぶとの対談で明かしたのは、夫である七代目尾上菊五郎のことで、《お父さんがわが家のお金のことを一切把握していないことね。だから、なんとしても私のほうが一日でも長く生きなくてはいけないの。（笑）》と語っている（『婦人公論』2022年4月号）。

現時点での出演映画は119本を数える。このうち藤純子時代の9年間に出演したのはじつに91本（ワンシーンのみの出演作も含む）にのぼる。10年足らずのあいだにこれだけ多くの作品に出たということに、時代を一瞬にして駆け抜けたという感を抱かずにはいられない。一方で、復帰してからの30年あまりは、大河の流れのごとくゆるやかに俳優を続けてきた。人生のなかでここまで対照的な二つの時代を送った俳優という意味でも、富司純子はやはり唯一無二の存在といえる。

（近藤 正高）