なんでも、新幹線は通過する都道府県すべてに駅を作ることになっているそうだ。

現在のスキームでは、新幹線建設費の一部を地方が負担している。となれば、駅ができないと「お金は出すけど何の恩恵にもあずかれない」というありさま。さすがにそんなご無体なお話もないわけで、通過県には必ず駅ができるのは当たり前の理屈なのだ。

ところが、そんな中にあってひとつだけ、新幹線が通っているのに駅がない県がある。茨城県だ。

日本で唯一の“新幹線にスルーされる県”

茨城県には、その西の端っこをかすめるように東北新幹線が通り抜けている。けれど、そこには駅がない。大宮〜小山間のおおよそ中間にありながら、茨城県には新幹線駅がないのだ。

これは東北新幹線の開業が1982年のことで、まだ建設費を地方が負担するスキームが存在しない時代に建設されたから。世が世なら、そこに新幹線の駅ができたであろうことは間違いない。

だが、東北新幹線の時代はそれが求められなかったのだから仕方がない。おかげで茨城県の西の端の町、古河市は“新幹線が通るだけ”の町になってしまった。

ただ、古河市内にも駅はある。JR宇都宮線（東北本線）の古河駅だ。



茨城県で唯一“新幹線が通過するまち”のナゾの駅「古河」には何がある？

なんでも、この駅は茨城県では最も古い駅なのだとか。そして新幹線が乗り入れていた世界線もあった駅、とでも言うべきか。

そんな古河駅には、東京方面からの終着電車も走っている。

いったいどんな駅なのだろうか。

駅前に天高くそびえる建造物が

古河駅は、大宮駅からは約40分、東京駅からだと1時間10分ほどの場所にある。東武日光線と接続する栗橋駅を過ぎ、埼玉と茨城の県境でもある利根川を渡ってほどなくすると古河駅に着く。

東京方面への折り返し電車があるからか、高架2面4線。まるで新幹線でもやってきそうな大きな駅である。

高架下の改札を抜けた向かいには「VAL古河」という商業施設が入っている。そして駅の東西それぞれに駅前広場。

南北に走る線路とターミナルを中心に、東と西に市街地が広がる。よくある地方、また郊外都市の形である。

そんな駅前でひときわ目立つのは、西口に天高くそびえるタワーマンションだ。いまや全国津々浦々に生えているタワマンは、茨城県の端っこの小さな町をも浸食しているのだ。

といっても、古河駅前のタワマンは比較的歴史が古い。

昨今のタワマン建設は1997年の建築基準法改正以降本格化したが、古河駅前のタワマンは1998年の竣工だ。

高さは98.9メートル。低層部には商業施設が入っている。が、どうやらテナントを募集中。都心のタワマンのようにはなんでもかんでもうまくはいかないようだ。いずれにしても、古河駅前のシンボルがこのタワーマンションであることは間違いない。

タワマンの目の前の道を通って、西に進む。タワマンの並びの北側には昔ながらの雰囲気を残した商店などもあるが、道幅は広い。南側をセットバックして道幅を広げたのだろうか。

ん？ なにやら旨そうな匂いが…

駅前からほんの5分ほど歩くと、角に銀行、正面に飲食店などの入った商業施設のある丁字路に突き当たる。

ここで南北に通っているのが、県道261号線。他にも金融機関や商店などが軒を並べていて、どうやら古河の町のメインストリートのようだ。

この県道を少し北に進んだ交差点の角には、日光街道の古い道標が置かれていた。

江戸時代の五街道のひとつで、江戸と日光を結んだ日光街道。古河は、日光街道古河宿が置かれていた町なのである。

日光街道は古河の町中で鍵形に曲がっている。それがちょうどこの道標のある角なのだが、現在の県道はさすがに曲がらずに一直線に北に抜ける。

それでも、旧日光街道にあたる西側の道筋も「よこまち柳通り」と名付けられ、昔ながらの商店街として続いているようだ。

そんな古い宿場町にルーツを持つ古河の町を歩いていて目に留まるのは、ウナギ屋の多さだ。

あちこちにウナギ屋があって、ところによっては香ばしい蒲焼きのニオイを漂わせている。成田や浦和、三島はウナギが名物として有名だが、果たして古河は。

古河のすぐ近くには渡良瀬川や利根川が流れ、湿地帯も広がっている。だから昔から天然のウナギがよく獲れたのだろう。いまのウナギはほとんどが養殖だが、ウナギ屋が多い町は歴史を受け継いでいるものなのだ。

ウナギのニオイに誘われながら町を歩く。新しいビルやマンションなども建ち並び、またその合間には古い町屋や蔵なども点在する。

古河は、古さと新しさが良いあんばいに入り混じった町だ。

なぜ“新幹線が通るだけ”のまちに？

かつての古河は、日光街道の宿場町であると同時に古河藩の城下町でもあった。さらに遡れば、室町時代には上杉氏に鎌倉を追われた鎌倉公方の足利成氏が新たに拠点を置いた地でもある。以後は130年にわたって古河公方と呼ばれ、この地に文化をもたらした。

さらに江戸時代に入ると譜代大名が入れ替わり立ち替わり入った古河藩の城下町。幕閣の中枢を担った藩主も多く、たとえば土井利位は江戸時代後期の幕政を牽引した老中だった。利位時代の家老・鷹見泉石は蘭学者としても名を残している。

その時代の古河藩は、現在の古河市内、つまり茨城県内に留まらず、下野（栃木）・上野（群馬）・武蔵（埼玉）各国にも領地を持っていたという。

明治に入ってあれこれ境界線が整理され、結果として古河の名は茨城県内の一部だけに残ることになったが、江戸時代260年を通じて古河といったら4国に跨がるエリアだった、ということになる。

もちろんいまでも、古河市周辺は西側を流れる渡良瀬川や利根川などを境界に、千葉・埼玉・栃木・群馬の4県境が近接している。

そしてこうした地理的な事情が、“新幹線が通るだけ”という古河の町の個性に繋がっているのだ。

古河駅が開業したのは、1885年のこと。このとき、大宮〜宇都宮間が開通している。

ただし、古河駅開業時点では利根川を渡る橋が間に合わず、その間は渡し船を使っていた。橋が完成して名実ともに開通したのは1886年になってからだ。

ターミナル駅になれなかったワケ

このとき茨城県内には他に駅はなく、つまり県内初の鉄道駅が古河駅だった。

とはいえ、県都となった水戸は遙か遠く東に離れており、古河が西の端っこということもあって県を代表するターミナルという存在にはなり得なかった。

蘭学が盛んだった古河と、水戸学が栄えた水戸とは気風からして相容れなかったという話も伝わっているし、隣県と境を接する古河は県都の水戸よりも埼玉や栃木との結び付きが強かったようだ。

それにそもそも、古河は日光街道や利根川水運で江戸に直結していた。鉄道開通以前、河川舟運は想像以上に大きな役割を果たしていた。明治に入ると蒸気船の運航もはじまっている。

夕方に古河を出発し、翌朝に東京へ。モノだけではなく人も運ぶ大動脈だった。

つまり、古河は県都の水戸を介さなくても江戸、東京と直接結びついていたのだ。そうした歴史的な背景を踏まえれば、古河が茨城県を代表する駅として新幹線が乗り入れるなどという未来は、ハナからなかったといっていいのかもしれない。

ちなみに、1889年には水戸線が開通して水戸まで鉄道が開業する。しかし、その分岐駅は古河ではなく小山駅。のちに新幹線が乗り入れたのも小山駅だった。

そこに水戸と古河の間の何かを含んだ関係性があったのかどうか。いずれにしても、古河は東京と北関東、また東北方面への中継点という性質が強い町だったのである。

江戸から令和までを見渡せる町

明治以降は製糸業で栄えた古河には、戦後になって工業団地が進出。さらには東京への通勤圏内となって、そのベッドタウンへと変貌してゆく。

茨城県内にあっては、牛久や取手、土浦などに先んじて首都圏への通勤の町になったといっていい。駅前のタワマンは、そうした“東京との近さ”の象徴なのだろう。

タワマンとは反対、駅の東側は旧宿場町・城下町と比べると比較的新しい町だ。

十間通りと名乗る大きな目抜き通りがまっすぐ東に延び、その先には国道4号が通る。いまでは旧市街地よりも国道沿いのほうが中心になっているのだろうか。

東口は駅の周囲にビジネスホテルも点在、スナックや飲み屋が集まる歓楽街のミニチュアのような一角もある。出張で郊外の工場を訪れる人が東口のホテルに泊まり、駅前のスナックで夜のひとときを過ごす、といった設えか。このあたりは、いかにも昭和の地方都市といった空気感が漂っている。

宿場町・城下町から鉄道開業を契機に近代以降の都市化を経て、戦後になってベッドタウン。そうした歴史がまだらになって今も残っているのが古河の町だ。

それはつまり、歴史そのものが町の中にそっくり反映されているということでもある。

茨城県の県都から、遠く離れた西の端。新幹線が通るだけの町、古河。そこには、すべての日本の都市が辿った歴史が形になって残っている。

撮影＝鼠入昌史

（鼠入 昌史）