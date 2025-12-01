明石家さんま、『ネプリーグ20周年SP』に17年ぶり参戦 『ネプリーグ』チームと『さんまのお笑い向上委員会』チームが激突
明石家さんまが、今夜12月1日19時放送の『ネプリーグ20周年SP』（フジテレビ系）に17年ぶりに出演。『ネプリーグ』チームVS『さんまのお笑い向上委員会』チームが激突する。
【写真】『ネプリーグ』に17年ぶりに出演した明石家さんま
今夜放送の『ネプリーグ20周年SP』は、『ネプリーグ』チームVS『さんまのお笑い向上委員会』チームが激突する番組対抗戦。『ネプリーグ』チームは、名倉潤（ネプチューン）と原田泰造（ネプチューン）をはじめ、千原ジュニア（千原兄弟）、野々村友紀子、柳原可奈子、ニューヨーク（屋敷裕政、嶋佐和也）、菊田竜大（ハナコ）の個性豊かなメンバーが集結。
対する『さんまのお笑い向上委員会』チームは、堀内健（ネプチューン）に加え、明石家さんま率いる『さんまのお笑い向上委員会』（毎週土曜23時10分）でおなじみのメンバー、陣内智則、みなみかわ、マヂカルラブリー（野田クリスタル、村上）、EXIT（りんたろー。、兼近大樹）といったお笑い界の実力者が勢ぞろい。
今回は、『ネプリーグ』20周年を祝して、さんまが約17年ぶりに登場する。さんまが『ネプリーグ』に出演するのは、2008年の『FNS27時間テレビ』内で放送された「さんまinネプリーグ」以来。早速、番組冒頭からさんまの“止まらない笑いのラッシュ”でスタジオは爆笑の渦に。バラエティー色全開の中でも両チーム、それぞれの番組の看板を背負って真剣勝負に挑む。プライドをかけたガチ対決の結果は？ そして、ボーナスステージ「トロッコアドベンチャー」へ進むのはどちらのチームなのか？ 超白熱した2時間スペシャルをお見逃しなく。
『ネプリーグ20周年SP』は、フジテレビ系にて今夜12月1日19時放送。
