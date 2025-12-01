慣れる時間が必要なのは野手も同じ…金子誠コーチの指摘

野球日本代表「侍ジャパン」は11月に東京ドームで強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」を戦い、1勝1分で終えた。このシリーズではピッチコムやピッチクロックといったNPBにはないルールが採用され、選手たちは適応力を試された。その中で金子誠ヘッドコーチが指摘したのは、国際大会のたびにささやかれる「ボールの違い」だ。それも、投手ではなく野手のアジャスト不足が、日本野球の根幹にかかわるという。一体何が起きていたのか。

11月16日の第2戦、日本は3回1死満塁から、韓国の3番ソン・ソンムンに右前適時打を浴びた。右翼手の五十幡（日本ハム）がバックホームしたものの、二走のパク・ヘミンも生還し2点を許した。4回には2死一、二塁からシン・ミンジェが左前適時打。左翼を守る西川（ロッテ）のバックホームも及ばず失点した。そして7回、2死一、二塁からパク・ヘミンの中前打で二走が本塁へ突入。韓国側のリクエストもあったが、中堅に入っていた五十幡からの返球でタッチアウトになった。これら3つの場面には共通点があった。外野手の送球が大きく逸れていたのだ。

金子コーチは「今日のバックホーム、全部左（一塁側）に逸れていたでしょう」と、この場面への“違和感”を口にする。原因は明らかだ。「毎日ノックを受けて、バックホームもしている。それで（送球が）左に行くってことはアジャストできていない可能性が高い。ボールにね」。NPBで使われている統一球より「滑る」といわれる大リーグ公式球に慣れる必要があるのは、投手だけでなく野手も同じなのだ。

なぜ、細かい部分を大事にしなければならないのか。金子コーチは「例えば、韓国の大半の選手に比べたら日本人の体は大きくない。我々はその差を、技術や繊細さで補っているのはずっと変わらない」と戦いの構図を指摘する。日本の野球はパワーをいたずらに追うのではなく、1点を守る方向に進化してきた。他国との違いは、国際大会で強みになってきた。ボールの違いによって、そこが狂うことへの危機感は大きい。

「やっぱり取れるアウトをしっかり取れるようにしないと。選ばれた選手それぞれが、どう対処していくのか。1週間ぐらいじゃどうしようもない」と語り、代表候補となる選手がオフのうちに対策しておく必要性を説いた。

どうすればこの課題を乗り越えられるのか。金子コーチ自身、体を張って試してきた。「慣れ」という感覚を作るには、結局時間をかけるしかないという。日韓戦やその前の合宿で連日、打撃投手を務めた。代表選手にぶつけたり、練習にならない球を投げるわけにはいかないため、自ら練習場所を借りて投げ込みを行ったのだという。

違和感をなかなか消化できない理由「昔ほどやらないでしょう」

「毎日30分、1時間と結構投げ込んだよ。MLB球をもらってね。自主トレしてきても、宮崎の乾燥だったり、ドームの空調だったりで、指先の感覚がちょっとずつ違う」。場所が変わることによる小さな変化を修正しようとするだけでも、腕に張りが出るという。ただ投げ込みの結果、軌道が大きく逸れることはなくなった。

「鈍感ならそれでもいい」と笑うが、多くの選手が戸惑ったのが現実だ。練習環境の変化も、原因の一つではないかという。「今の選手は、昔ほどキャッチボールをやらないでしょう。だから『こう投げればこうなる』というコツが分からないまま。そうすると、全部ボール（送球）に出ちゃう」。試行錯誤の絶対数が足りていないため、調整の引き出しが少ないのだという。

「反復していけばいいんだけど、そもそも投げる数が少なければ、ずっと同じ答えしか出ない。やっぱり数が必要なんだろうね」

選手が違和感を抱いたことだけでも、強化試合に意味はあった。「今回来てくれた選手は、体でわかってくれた感じはあります。これは明らかに、やってこないとダメだとね。自分の本来のパフォーマンスを出すためには、時間を使わないと」。WBCメンバーは年明けに発表される見込みだ。選出の可能性がある選手が少しでもボールに触れてくれるよう、期待している。

WBC本番では、普段からこのボールで戦う大リーグ選手を招集する可能性が高いとはいえ、センターラインはNPBでプレーしている選手で構成される可能性が高い。「1点を守る」ことで世界との差を埋め、国際大会を勝ち抜いてきた日本野球。また底力が試されようとしている。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）