タフネスさに妥協なし。ANAが本気で作るビジネスバッグ3モデル

仕事の相棒であるビジネスバッグ。急な土砂降りに突然の衝撃…日々さまざまなトラブルがあるものの、PCやタブレット、周辺機器など大切な機材一式を安全に持ち運ぶためにも、しっかりしたバッグを手に入れたいですよね。

信頼度が高く、耐久性が確保された製品を探しているなら、全日空商事から発売された「ANA オリジナル タフなビジネスバッグ」がそれを叶えてくれるかもしれません。日々ビジネスパーソンの“移動”を見つめてきたANAの知見を結集し開発。移動シーンを知り尽くしたらこその機能へのこだわりと高いパフォーマンスを詰め込んだ3アイテムが11月12日より発売となりました。

今回登場したのは「タフな3way バッグ」（2万3100円）、「タフなビジネスリュック」（1万9800円）、「タフなビジネストートバッグ」（1万8700円）の3アイテム。“タフな”という名前が商品名の頭についている通り、とことんタフさを追求した耐久性抜群のバッグなんです。

▲「＜ANA オリジナル＞タフなビジネスリュック」

3アイテムともに高強度1680デニールナイロンを採用。一般的なビジネスバッグ（420デニール相当）に比べるとその差は歴然。強度の高いナイロン生地は、多少手荒に扱っても問題ナシ。デイリー使用から過酷な現場でも安心の耐久性を実現しています。

もちろん本体表面には撥水加工を施し、雨濡れの心配も無用。PCをはじめ水濡れ厳禁な機材もしっかり守ります。さらに前面のポケットに止水ファスナーを採用し、「中身は守られたけど、小物は濡れてしまった…」なんてこともありません。

▲「＜ANA オリジナル＞タフなビジネストートバッグ」

ビジネスバッグとしての機能も納得の仕上がり。本体正面に太めの多機能ベルトを配置。ジャケットを掛けたり、他のバッグとの連結なども可能。ビジュアルも機内のシート付属のシートベルトを彷彿させるなど航空ファンにはたまらない仕様となっています。

さらに夜の滑走路をイメージしたリフレクター（反射）テープを前面＆PC収納部分にさりげなく配置と安全性だけでなく遊び心もプラスされています。

もちろん機能性に加え、所有する喜びもプラス。上品なダークネイビーをベースに、内装やファスナーにアクセントとしてANAを象徴するブルーを配置。ディテールに関しても航空機カーゴのネット風ポケットや六角ボルトや工具を模した引手と、思わずニンマリしてしまうほど。ちなみに3wayバッグとリュックの背面には機影のエンボス加工も。バッグ下ろさないとわからない場所にもこだわりたっぷりです。

また、ガジェットケースを標準装備し、PCにスマホ、ケーブルに充電器までひとまとめにして持ち歩けます。追加購入の必要もなく、しかも全体のテイストも合わせられるのでお財布にも優しいですよね。

ビジネスシーンでの使い勝手とタフさの両立、そしてANAらしいエッセンスをプラスした3アイテム。航空ファンだけでなく、空路を出張で多用するビジネスパーソンも大注目の新作です。

