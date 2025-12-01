チュートリアル徳井義実×桃月なしこW主演で異色のお仕事ドラマ『令和に官能小説作ってます』1月放送決定！
徳井義実（チュートリアル）と桃月なしこがダブル主演するドラマ『令和に官能小説作ってます』が、テレビ大阪にて2026年1月7日より毎週水曜24時に放送されることが決まった。2人とも地上波連続ドラマ初主演。
【写真】ドラマでは桃月なしこが主人公！ 原作での主人公の姿は？
本作は、官能小説界のトップを走るフランス書院で実際に起こった話をベースにした小説『令和に官能小説作ってます フランス書院編集部物語』（著：さとうユーキ、原案：フランス書院編集部) を原案とした、ちょっとみだらで、たっぷり笑える異色のお仕事ドラマ。
チュートリアルの徳井義実は、官能小説編集部をまとめ、穏やかで仕事に熱い編集長・玉川丈治役。桃月なしこは、マンガ編集者を夢見るも官能小説編集部に配属された新人編集者・大泉ましろを演じる。
コンプライアンスが叫ばれる昨今、社内で繰り広げられるのは口にするのもはばかられるような卑わいなワードたち、ヒット作を生み出すギャップだらけの”鬼畜系”人気作家、◯◯で✕✕な投稿原稿…。
二次元から実写までさまざまなコンテンツがネットで手に入る令和の時代に、あえて「活字」だけで勝負する官能小説。文字だけで読者の想像力を膨らませることができるよう、本文内の表現はもちろん、タイトルや帯のキャッチコピーなど細かな部分まで編集部員たち皆でこだわって作っている。官能小説と聞けば異色な世界かと思いきや、“読者にグッと刺さる作品を作る”という目標を実現するため、大人たちが日々汗をかきながら奮闘しているのだ。
出版業界を舞台にしたドラマは数あれど、世にも珍しい「官能小説編集部」を舞台にした本作。ひと味もふた味も違った物語が今、始まる。
徳井は「長年エロスに関しては人一倍敬意を払って生きてきました。それを神様が見てくださっていたのか、官能小説出版社の編集長という願ってもない役がいただけて、歓喜しております。内容も『そんな世界があったのか！』と皆様に感動していただけること間違いなしの作品です。是非禁断の世界を覗いてみてください」とコメント。
桃月は「私自身官能小説になじみがないので、官能小説ってどんなものなんだろう、どんな作品になるんだろうとドキドキワクワクしながら台本を読んでいました。官能小説に対する世間の偏見や家族との向き合い方だったりと、タイトルからは想像できない深い話になっていると思います。地上波放送ドラマでは今作が初めての主演作になるので、緊張やプレッシャーもありますが、W主演である徳井義実さん含め素晴らしいキャストとスタッフに囲まれ、面白い作品になっているので、ぜひ楽しんで見て頂けたら嬉しいです。そして、新米編集者であるましろの成長を一緒に見守ってください」とメッセージを寄せた。
原案小説の著者・さとうユーキは「ドラマ化のお話を頂いた時『正気ですか！？』と思ってしまいました なんせ官能小説という大人の文学…さらにその出版編集部のお話という非常にニッチ＆マニアックな職業漫画をドラマ化とは…！ 原作漫画はコメディですが、それが実写としてどんな表現・お話になるか今から非常に楽しみです！！」とコメント。
フランス書院文庫T編集長は「『令和に官能小説作ってます』ドラマ化ありがとうございます！ ニッチですが奥深い『官能小説』の世界。制作現場の奮闘がドラマを通じて多くの方に届くことを期待しています」としている。
ドラマ『令和に官能小説作ってます』は、テレビ大阪にて2026年1月7日より毎週水曜24時放送。
