マギー「ドバイきてます」超豪華なロケーション×ガウン風ピンクワンピで美麗姿
モデルでタレントのマギーが30日にインスタグラムを更新。ガウン風ピンクワンピースのオフショットを披露した。
【別カット】何頭身？ マギー、ドバイで美脚あらわの全身ショット
マギーが「ドバイきてます また色々吸収して帰りますっ！」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、ガウン風のピンクワンピースを着てサングラスを付けたマギーがゴージャスな内装の建物の中で佇む様子が収められている。
彼女の投稿にファンからは「マギー可愛い」「いつも魅力的な美脚」「So beautiful」などの反響が寄せられている。
■マギー
1992年5月14日生まれ。神奈川県出身。2008年、オーディションをきっかけにデビュー。モデルやタレント、女優として活躍。2020年にYouTubeチャンネルを開設し、2025年にはABEMAモータースポーツアンバサダーに就任した。
引用：「マギー」インスタグラム（@maggymoon）
