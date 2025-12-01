『ぼくたちん家』索、玄一に素直な思いを告白 歌唱シーンに「グッときた」「響いた」の声
及川光博が主演を務めるドラマ『ぼくたちん家（ち）』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の第8話が30日に放送。索（手越祐也）が歌を歌い、玄一（及川）に気持ちを伝える場面に反響が集まっている。
【写真】ドラマ『ぼくたちん家』第8話 場面カット
ある日、警察の松（土居志央梨）は、玄一がほたる（白鳥玉季）の父親のフリをしていることに気付き、話を聞きに玄一たちのアパートへ。ほたるたちは事情を説明し、ほたるは「波多野さん、逮捕されますか？」と松に質問。松は「みなさんのおっしゃっていることが事実なら、おそらくされません。ほたるさんに悪いことはしてなさそうなので。ただ、任意ですが取り調べを受けていただきます。もちろん中学校と児童相談所には連絡させていただくので」と答えた。
すると玄一は、索に「別れましょう、作田さん」と伝え「作田さんが、学校に責任取らされるの嫌です。警察で取り調べられるのも嫌です。全部俺がやったんで、別れてください」と告げる。玄一は、自分と索は赤の他人だと松に言い「結婚もしてないし、できません。なので、作田さんの名前は、警察にも学校にもどこにも出さないでください」と頼んだ。
その後、索は玄一とほたるを連れて、自分が高校生まで育った施設に行く。索は玄一とほたるの前で「歌ってみる」と言い、「翼をください」を歌唱。索は「ここを出るときにみんなが歌ってくれた歌です。波多野さん、歌ったら今の自分の気持ちわかる、って言ってたから」と口にする。
索は、施設が大好きだったと言い「自分もいつか、そういう家作りたいってどこかで思ってて。ゲイだから難しいっていうのはわかってるんですけど、それでも。だから、本当はちょっとうれしかったんですよ。『家をかすがいにしましょう』って波多野さんが言ってくれたとき」と告白。索は「今も、本気で家買おうとしてくれてて。うれしいんです。今までした、どの予約よりも。すっごい楽しみなんですよ」と自分の気持ちを伝えた。玄一は「ごめんなさい。もう、別れるとか言いません。俺たちの家、買いましょう」と決意するのだった。
索が歌を歌い、玄一に気持ちを伝えるシーンに、視聴者からは「めっちゃ泣く」「幸せになってほしい」「すごい愛」「すごく心に響いた」「泣いちゃった」「グッときた」などの反響が集まっている。
【写真】ドラマ『ぼくたちん家』第8話 場面カット
ある日、警察の松（土居志央梨）は、玄一がほたる（白鳥玉季）の父親のフリをしていることに気付き、話を聞きに玄一たちのアパートへ。ほたるたちは事情を説明し、ほたるは「波多野さん、逮捕されますか？」と松に質問。松は「みなさんのおっしゃっていることが事実なら、おそらくされません。ほたるさんに悪いことはしてなさそうなので。ただ、任意ですが取り調べを受けていただきます。もちろん中学校と児童相談所には連絡させていただくので」と答えた。
その後、索は玄一とほたるを連れて、自分が高校生まで育った施設に行く。索は玄一とほたるの前で「歌ってみる」と言い、「翼をください」を歌唱。索は「ここを出るときにみんなが歌ってくれた歌です。波多野さん、歌ったら今の自分の気持ちわかる、って言ってたから」と口にする。
索は、施設が大好きだったと言い「自分もいつか、そういう家作りたいってどこかで思ってて。ゲイだから難しいっていうのはわかってるんですけど、それでも。だから、本当はちょっとうれしかったんですよ。『家をかすがいにしましょう』って波多野さんが言ってくれたとき」と告白。索は「今も、本気で家買おうとしてくれてて。うれしいんです。今までした、どの予約よりも。すっごい楽しみなんですよ」と自分の気持ちを伝えた。玄一は「ごめんなさい。もう、別れるとか言いません。俺たちの家、買いましょう」と決意するのだった。
索が歌を歌い、玄一に気持ちを伝えるシーンに、視聴者からは「めっちゃ泣く」「幸せになってほしい」「すごい愛」「すごく心に響いた」「泣いちゃった」「グッときた」などの反響が集まっている。