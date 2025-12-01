¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÆæ¤Î¿ÍÊªÅÐ¾ì¤ÇµÞÅ¸³«¡¡¥Í¥Ã¥Èº®Íð¡Ö¤¹¤´¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¡Ö±ÆÉð¼Ô¡Ä¡©¡×¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
¡¡²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡ËÂè46²ó¡ÖÁ¾²æº×¤ÎÊÑ¡×¤¬11·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥é¥¹¥È¤ÇµÞÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦Å¸³«¡¼!?¡×¡ÖµÞ¤Ë¤¹¤´¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¡Ö±ÆÉð¼Ô¡Ä¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤ËÆæ¤Î¿ÍÊª¤¬ÅÐ¾ì
¡¡ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ï²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ÆÌò¼Ô³¨¤Ï´°À®¤µ¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ²ÎÉñ´ì¤Î¶½¹Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼ÇµïÄ®¤Ë¹Ì½ñÆ²¤Î»ÙÅ¹¤ò¹½¤¨¡¢³¨»Õ¡¦Åì½§ºØ¼Ì³Ú¤ÎÌ¾¤Ç³¨¤òÇä¤ê½Ð¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¼Ì³Ú¤Î³¨¤ÎÉ¾È½¤¬¹¤Þ¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤¬¸»Æâ¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦±½¤¬¹¾¸Í»ÔÃæ¡¢¹¾¸Í¾ëÃæ¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Á¾²æº×¤ÎÆü¡£Ä®¤ÏÆø¤ï¤¤¡¢¼Çµï¾®²°¤Î¿Í¡¹¤¬½Ëµ·¤Î¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤òÇÛ¤êÊâ¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤äÊ¿Â¢¡ÊÃæÂ¼È»¿Í¡Ë¤¿¤Á¤Ï¡¢¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤ò¤ª¤Ó¤´ó¤»¤Æ»ÅÎ±¤á¤ë¤Ù¤¯ÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆ°¤¤ò»¡ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¼£ºÑ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¼ê²¼¤ò¼Çµï¾®²°¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËÊÑÁõ¤µ¤»¡¢Äê¿®¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë¿Í¡¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÇÆþ¤ê¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤òÇÛ¤êÊâ¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂè46²ó¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤¬Äê¿®¤äÊ¿Â¢¤È¹çÎ®¡£ÄÕ½Å¤ÏÊ¿Â¢¤Î¸ý¤«¤é¡¢¼Ì³Ú¤ÎÀµÂÎ¤¬¸»Æâ¤È¤¤¤¦±½¤Ç¼£ºÑ¤ò¤ª¤Ó¤´ó¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£Äê¿®¤äÊ¿Â¢¤ÎºöÎ¬¤ËÄÕ½Å¤¬Ê°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë·ª»³¡ÊÅèÅÄµ×ºî¡Ë¤¬1¿Í¤ÎÃË¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ÎÃË¤ò¸«¤¿ÄÕ½Å¤Ï¶Ã¤¤Î¤¢¤Þ¤êÊòÁ³¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤Î¤ªÊý¤Ï¡Ä¡©¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£
¡¡²èÌÌ¤Ë¼£ºÑ¤È±»Æó¤Ä¤ÎÆæ¤ÎÃË¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ÆÂè46²ó¤¬Ëë¤ò²¼¤í¤¹¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¡©²¿¡©¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È!? ¤É¤¦¤¤¤¦Å¸³«¡¼!?¡×¡ÖµÞ¤Ë¤¹¤´¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¡Ö²¿!?Ã¯!?¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖºÇ¸å¤Î¿ÍÊª¤Ï±ÆÉð¼Ô¡Ä¡©¡×¡Ö¼£ºÑ¤ò»ÔÃæ¤Ç°Å»¦¤·¤Æµ¶Êª¤òÀø¤ê¹þ¤Þ¤»¤ë»»ÃÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
