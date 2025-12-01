◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３７節 湘南１―０清水（３０日・レモンＳ）

Ｊ１清水は湘南に０−１で敗れた。クラブは秋葉忠宏監督（５０）の今季限りでの退任を発表。清水の監督として初めて公式戦の指揮を執ったレモンＳで勝利を飾りたかったが、かなわなかった。１２月６日の最終節はホームで岡山と対戦する。

１点が遠かった。清水は終盤、相手より１人多い状況で攻め立てたが９分のアディショナルタイムでもゴールを割れないままホイッスルが鳴った。秋葉監督はベンチ前で唇をかみ締めた後、選手やスタッフをねぎらった。２３年４月５日、ルヴァン杯で清水の監督として初めて指揮した地で花道を飾れず「大きな声援に恩返しできなかったことが悔しいし、情けない」と声を振り絞った。

就任からずっと大切にしてきた「ファミリー」と共に戦いたかった。試合前、選手のアップ開始と共にスタンドへ。「皆さんがワンファミリーになって、一つになって清水を愛してくれる、共に戦ってくれる、みんなの情熱、愛に本当に助けられた。あと２試合、最後の最後まで戦うことを約束します」と誓い、サポーターからは盛大な秋葉コールで送り出された。だが前半４４分、自陣でのロストから中央に侵入されミドルで先制点を献上。攻撃も精彩を欠き、降格が決まっている湘南の前に沈黙した。

一昨年、秋葉監督に主将に指名されたＦＷ北川航也は試合後「キャプテンになってから変われた部分がある。成長につながったと思うし、非常に感謝しています」と話した。指揮官のサイドからトップ下へのコンバートで欠かせない存在に変貌（へんぼう）したＭＦ乾貴士も「違う楽しさを見いだせた。僕にとっての恩師」と共に戦った約３年間に思いをはせた。

クラブは監督交代の理由や後任について「シーズン終了まで（報道）対応しない」と明言。残された試合は岡山との最終節だけになる。「最後、勝ちロコ（勝利時のみ行う試合後のパフォーマンス）できるようにしたい。これだけの声援に応えられなければ男じゃない」と闘将は言った。優勝が懸かっているわけでも、降格の危機でもない消化試合。それでも果たすべきミッションがある。秋葉清水のフィナーレは、必ず笑顔で飾る。

（武藤 瑞基）

清水ＧＫ沖悠哉（７月５日の町田戦以来１４試合ぶりに先発）「降格が決まっているチームとやるのは難しいと分かっていた。突き詰める必要がある」