2025年も年末恒例の「新語・流行語大賞」の発表がきょう12月1日午後、授賞式とともに行われる。昨年までユーキャンが特別協賛してきた同賞だが、今年21年ぶりにスポンサーが交代してその名も「T&D保険グループ新語・流行語大賞」となった。ただし、主催は1984年の第1回から、時事用語事典『現代用語の基礎知識』を発行する自由国民社で一貫して変わらない。

「ビジュイイじゃん」「クマ被害」など30語がノミネート

毎年11月上旬にはノミネート語が発表され、この段階で話題を呼ぶのもまた恒例となっている。言葉によっては「本当に流行ったのか？」などと疑問の声も上がるが、今年はそれがあまり聞かれず、わりとすんなり受け入れた人が多かったようだ。「ビジュイイじゃん」「エッホエッホ」など若い世代を中心に流行った言葉が比較的多く入っていたからかもしれない。一方で、毎年のように受賞してきた野球関連の言葉が、今年はノミネートの段階で一つも入っていなかった。

『現代用語の基礎知識』編集長に訊いてみると…

これはひょっとすると、ノミネート語を選ぶ側に若い人が入ったり体制が変わったからではないか……と思い、受賞語発表の10日ほど前、この賞の選考委員の一人でもある『現代用語の基礎知識』の大塚陽子編集長に訊いてみたところ、「何も変えてない」との答えが返ってきた。

「何も変えてないんですよ。何ででしょうね？ いままでがちょっとずれてたんですかね？ 今年は、若い方、SNSに親しい方たちが知ってる言葉が多かったからなのか。そうだとすると、年配のSNSをそこまでやってない方なんかは逆に知らなかったっていう言葉が増えちゃった可能性はあるんですけど、でもその方たちからも『知らなかったよ』っていう声はあまり聞かれていません。それで結果的に『何だ、今年はマシじゃないか』っていうふうになってるんでしょうか……」

と首をひねる大塚さんだが、続けて次のようにも分析する。

「今年のノミネート語でいえば、（大阪・関西万博の公式キャラクターの）『ミャクミャク』は2022年に登場していて、最初は不気味だ何だと言われてたのに、今年、万博が開催されるとみんな、不気味だけどかわいいって、一気に人気者になりましたよね。『薬膳』にしても前からずっとあるけれど、ドラマで話題になったりしたおかげで、SNSなどから流行したせいろなんかとも連動して若い人にまで浸透した。だから、必ずしもその年に出てきた新語ではないけれど、いよいよ世に広まって定着したというタイミングでノミネートされた言葉が今年はとくに多かったから、わりとすんなり受け入れられたのかもしれませんね」

大塚編集長はそう話しながらも、「またどうせ『こんな言葉、流行ってない』とか言われるんだろうなと覚悟をしつつ発表はしてます。ただ、今年は何かちょっと空気が違う。それはそれで怖いですよね（笑）」と自虐めかした。

新語・流行語大賞が選ばれるプロセスとは？

新語・流行語大賞のノミネートの対象となるのは、前年12月からその年の11月までの1年間に「軽妙に世相を衝いた表現とニュアンスをもって、広く大衆の目・口・耳をにぎわせた新語・流行語」と定められている。受賞語を決める選考委員会は、各界で活躍する著名人を起用した審査員と『現代用語の基礎知識』編集長で構成される。大塚編集長以外の現在の審査員は、辛酸なめ子（マンガ家・コラムニスト）、パトリック・ハーラン（お笑い芸人）、室井滋（俳優・エッセイスト）、やくみつる（マンガ家）の各氏に、今年から講談師の神田伯山氏が加わった。

かつては『現代用語の基礎知識』の読者アンケートなどで一般からも投票を募ってノミネート語を決めていた時期もあったが、現在は同書に収録された用語をベースに選んでいる。ノミネート語を事前に発表するようになったのは20年以上前からで、当初は50〜60語ほどを挙げていたものの、ここ10年ほどは30語で定着してきた。

ノミネート語を選ぶ作業で激論になることも

筆者はてっきり、ノミネート語は『現代用語の基礎知識』編集部が選び、審査員はそのなかから受賞語を決めるだけだと思い込んでいた。しかし、実際には、審査員はノミネート語を選ぶ作業からかかわっているのだという。

「もちろん、『現代用語の基礎知識』に載っているすべての用語から絞っていくのは難しいので、載ったものから、たとえば100ぐらいを（編集部から）出して、選考委員会で絞ってるんです。それはずっと変わらないです。審査員は世代も、趣味や専門も違うので、いろんな意見が出て、激論になることもあります。一通り議論が終わってから、『やっぱりあれを入れたいよね』っていう声が出て、最後の最後に入れることになったりするのが面白いですね」（大塚さん）

そうなると時間もかかりそうである。

「ただ、審査員はみなさんお忙しくて、長時間拘束するのも難しいので、一応、事前にノミネート語をそれぞれ採点していただいて、それを（受賞語の）選考会の当日に共有するんです。とはいえ、採点だけで判断するわけではなくて、そこからまた、審査員の方々がそれぞれ、これは入れたいよねというものを出して、みなさんで話し合っていくというやり方ですね。司会は、新語・流行語大賞の事務局が賞の創設時から設けられているので、事務局と編集部が一緒にやっています」（同上）

大塚編集長の話をもとに発表までのスケジュールを整理すると、『現代用語の基礎知識』は毎年たいてい11月に発売されるので、編集部はそれに間に合うよう校了（本の校正を終えて印刷に回すこと）すると、そのタイミングで選考会の準備に入り、100語ほどピックアップする。そこから、先述したとおり審査員と一緒にノミネート30語の絞り込みと、受賞語の選考を10月末に行い、11月の第1週にノミネート語を発表したあとは、事務局とともに授賞式の場所と受賞者を選ぶ作業を進め、12月1日に発表――となる。

このスケジュールからすると、今回、ノミネートされた言葉のうち「女性首相」や「クマ被害」などは滑り込みで候補に入ったとわかる。

なお、1984年の第1回から現在にいたるまで受賞者には賞金はなく、授賞式では盾（『現代用語の基礎知識』の本をかたどった時計付き）が贈られる。あと、これも勘違いされがちだが、トップテンに選ばれた言葉に順位はなく、主催者側の認識ではあくまで、すべてが大賞という扱いである。毎回トップテンのなかから選ばれる年間大賞も、それがないとニュースにしにくいとのメディアからの要望もあって決めているだけだという。

もっとも、現在のようなトップテン形式になったのは1994年の第11回からで、それまでは「新語部門」「流行語部門」などに分けられ、それぞれ金賞・銀賞・銅賞に加えて、選考委員会の判断で特別賞などが設けられてきた。しかし、回を重ねるにつれて《これは本質的な手法ではないと廃止されることとなった》という（木下幸男『「流行語大賞」を読み解く』NHK出版・生活人新書、2006年）。大塚編集長も「細分化しておけば全部が網羅できているのかといったらそうでもない。『これは新語で、これは流行語』というのは、皆さんで判断していただければいいのかなっていうことで、トップテン形式に落ち着いていますね」と話す。

このほかにも、細かいところまで含めるといくつもの試行錯誤を重ねながら、ここまで継続されてきた。授賞式にも、この賞には『現代用語の基礎知識』の販売促進という目的もあるので、かつては書店員なども招いていた。しかしそれもコロナ禍でとりやめて以来、現在まで招待者は入れずに行っている。

「世界でも例のない試み」「『流行語』を定点観測して後世に伝えるべきでは」

そもそも、新語・流行語大賞はいつ、どのような趣旨から始まったのだろうか？ この賞の立ち上げに参画した木下幸男氏（故人）の著書によれば、1980年代に入ったころより《マスコミ界のあちこちから「世界でも例のない試みとして『流行語』を一年に一度、定点観測して後世に伝えるべきでは」という声が上がり、それに応えてはじまった》という（前掲、『「流行語大賞」を読み解く』）。これを『現代用語の基礎知識』が全面的にバックアップすることになり、1984年に「日本新語・流行語大賞」という名称で開始された。

賞の創設とともに審査委員長に、『週刊朝日』編集長などを務めたジャーナリストの扇谷正造氏（1913〜1992）が就いた。数々の名物企画で週刊誌ジャーナリズムを開拓した戦後を代表する編集者であり、社会時評でも活躍したマスコミ界の重鎮であった。この人選からも、言葉をもって時代を映し出し、後世に伝えていこうという主催者側の志がうかがえる。ちなみに審査委員長は1992年の扇谷氏の没後、評論家の草柳大蔵（1924〜2002）、作家の藤本義一（1933〜2012）の各氏へと引き継がれたが、現在は空席となっている。

第1回の受賞作は…

第1回では新語部門と流行語部門の金賞にそれぞれ「オシンドローム」、「まる金・まるビ（※正しい表記では「金」「ビ」を丸で囲う）」が選ばれた。

「オシンドローム」は1984年3月まで1年間放送されたNHKの連続テレビ小説『おしん』にちなんだ造語だ。受賞者に選ばれた米『TIME』誌のフリー記者は、このドラマのヒロイン・おしんが幾多の苦労に耐え続ける姿が、戦後豊かさを手に入れた日本人の琴線に触れ、共感の嵐が巻き起こった状況を、全国民の感情が同一にシンドローム化しているとして、同誌で「オシンドローム」と表現した。シンドローム自体が当時の流行語であり、「症候群」と訳されるとおり本来は医学用語だが、転じて、ある事物から生じた一群の現象や問題などを示す言葉として広い領域で用いられた（たとえば、現代男性が大人になることを拒み、現実逃避する傾向を指す「ピーターパン・シンドローム」など）。

「まる金・まるビ」は「金持ち」と「貧乏人」を略したもので、イラストレーターの渡辺和博氏とタラコプロダクションによるベストセラー『金魂巻（きんこんかん）』が発信源である。同書では、職業ごとに「まる金」と「まるビ」に分類し、それぞれの持ち物やライフスタイルの違いを戯画化してみせた。一億総中流などと言われていた時代だからこそ、笑いとして通用したともいえる。

著者のうち渡辺氏は、アメリカ旅行中のため授賞式を欠席、受賞の辞を《子供のころ、はやり言葉を学校やウチで使ったら、先生や親に、はしたない、としかられたものです。その自分の流行語がいま受賞するのは不思議な気がしますねえ》とテープに録音して寄せた（東京新聞編集局『今どきの若いもの・考』中央公論社、1985年）。授賞式には、共著者のタラコプロダクションを代表してコラムニストの神足裕司氏（のち2000〜10年にはこの賞の審査員も務めた）が出席している。

始まった頃の授賞式は取材も少なく注目度も低かった

いまでこそ授賞式の会場には取材メディアが多数集まるが、神足氏が後年振り返ったところでは、《そのときは、スポーツ新聞が取材に来ただけで、いまみたいなカメラの砲列はなかった》というから（『現代用語の基礎知識2014』別冊付録「流行語大賞30周年 受賞語で振り返る30年の世相と日本人」自由国民社、2013年）、その始まりはささやかなものだったようだ。

それが一躍注目される契機となったのは、1985年の第2回で起こった、ある受賞語をめぐるちょっとした騒動だった。（つづく）

〈「無視という形の最大の抗議」ある理由で“選考から外された”言葉とは？ 「新語・流行語大賞」をめぐる“騒動”を振り返ると…〉へ続く

