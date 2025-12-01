◇卓球 混合団体ワールドカップ2025(11月30日〜12月7日、中国・成都)

日本は30日に行われた大会初戦でオーストラリアと対戦し、ゲームカウント8-1で勝利しました。

16チームが参加する今大会は、ステージ1、ステージ2、ステージ3と3つのフェーズを実施。ステージ1は4チームずつが4つのグループに分かれ総当たり戦を行い、各組の上位2チームがステージ2へと進出します。日本はステージ1ではインド、オーストラリア、クロアチアと対戦します。

各チームの対戦は1.混合ダブルス、2.女子シングルス、3.男子シングルス、4.女子ダブルスor男子ダブルス、5.男子ダブルスor女子ダブルスの順に行われます。各マッチは必ず3ゲームずつを行い、合計8ゲームを先取したチームの勝利となります。

オーストラリアとの初戦に臨んだ日本は、混合ダブルスに戸上隼輔選手と早田ひな選手が出場。3-0(11-7、11-7、12-10)で幸先良く勝利します。

続く女子シングルスでも張本美和選手が3-0(12-10、11-2、11-1)でストレート勝ち。迎えた男子シングルスでは張本智和選手が1ゲームを失いますが2-1(11-2、10-12、11-4)とし、計8ゲームを獲得した日本が白星発進しました。

1日に行われる次戦で日本はインドと対戦します。

▽30日結果

【グループ1】

中国 8-1 香港

エジプト 8-7 チリ

【グループ2】

日本 8-1 オーストラリア

クロアチア 8-6 インド

【グループ3】

韓国 8-3 スウェーデン

台湾 8-3 アメリカ

【グループ4】ドイツ 8-5 ルーマニアフランス 8-0 ブラジル