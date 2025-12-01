サッカーJ1リーグは11月30日、各地で第37節が開催されました。

首位鹿島アントラーズと2位柏レイソルがともに勝利。勝ち点1差のままJ1優勝の行方は最終節までもつれることとなりました。

そのほか、3連覇を逃した3位ヴィッセル神戸は、FC東京と引き分け。3位から2つ順位を落としました。

浦和レッズは桐蔭横浜大在学中の肥田野蓮治選手がデビュー戦。初スタメンで決勝点を挙げるなど、4試合ぶり勝利で8位浮上となっています。

さらに下位では残留を決め、波に乗る横浜F・マリノスが、セレッソ大阪に3発快勝。今季初となる4連勝を飾り、14位浮上となりました。降格が決まっている湘南ベルマーレは開幕3連勝を飾って以来の2連勝となっています。最下位の新潟はリーグ戦18試合白星なしとなり、今節で最下位が確定しました。

最終節に注目される優勝争い。勝ち点「73」の鹿島が自力優勝の可能性を残し、次節勝てば2016年以来、9年ぶりのJ1優勝が決定します。最終節は4連勝中の横浜FMをホームに迎えて対戦。5月の前回対戦では敵地で1−3の黒星を喫しています。

一方、14年ぶりの優勝を目指す柏は、天皇杯王者のFC町田ゼルビアとホームで対戦。こちらも敵地での前回対戦では0−3の敗戦となっています。

【J1第37節結果】

◆鹿島 1−0 東京V（味の素スタジアム）

得点【鹿島】松村優太（後半29分）

◆町田 3−1 名古屋（町田GIONスタジアム）

得点【町田】ミッチェル デューク（前半42分）中村帆高（後半5分）昌子源（後半27分）【名古屋】稲垣祥 （後半16分）

◆広島 2−1 川崎（Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu）

得点【広島】川辺駿（前半45＋4分）中村草太（後半11分）【川崎】伊藤達哉（前半12分）

◆横浜FM 3−1 C大阪（日産スタジアム）

得点【横浜FM】植中朝日（前半25分）ジョルディ クルークス（後半16分）ディーン デイビッド（後半45分＋6分）【C大阪】ラファエル ハットン（前半45＋3分）

◆京都 1−0 横浜FC（ニッパツ三ツ沢球技場）

得点【京都】ラファエル エリアス（前半23分）

◆湘南 1−0 清水（レモンガススタジアム平塚）

得点【湘南】小野瀬康介（前半44分）

◆柏 3−1 新潟（デンカビッグスワンスタジアム）

得点【柏】細谷真大（前半20分、前半45分、後半10分）【新潟】笠井佳祐 （後半27分）

◆神戸 0−0 FC東京（ノエビアスタジアム神戸）

◆浦和 1−0 岡山（JFE晴れの国スタジアム）

得点【浦和】肥田野蓮治（後半27分）

◆福岡 1−0 G大阪（ベスト電器スタジアム）得点【福岡】松岡大起（後半10分）