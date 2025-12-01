プレーオフを制し大会優勝を果たした鈴木愛選手が喜びを語りました。

前日まで6アンダーの鈴木選手は最終日を金澤志奈選手と並び首位タイでスタート。この日は6バーディー、3ボギーでスコアを3つ伸ばし通算9アンダーとします。そしてこの日スコアを5つ伸ばし並んだ岩井千怜選手とのプレーオフに臨むと、2ホール目をパーとし優勝を決めました。

「今日は1度も(スコア)ボードを見ていなかった」と優勝後のインタビューで明かした鈴木選手。「他人のスコアを見ると変に欲張ったり邪念が入りそうだったので、自分がいいプレーをすることだけを心がけていた」とその理由を語り、「最後のボギーパットを入れたときに皆さんの雰囲気が祝福している感じじゃないなと思って、ボードを見たらやっぱりプレーオフだった」と笑顔で率直な気持ちを明かすと、ギャラリーからは笑いが起きました。

最終18番をボギーで終えるなど終盤はスコアを伸ばせませんでしたが、「(終盤は)苦しかったですけど、この2、3か月の予選落ちに比べたらあまり苦しくなかった」と振り返ります。

鈴木選手は今回がメジャー9年ぶりの優勝。「メジャーもしばらく勝っていなかったですし、記念に残り自分の印象にも残る大会になった。宮崎カントリークラブは少し苦手なイメージがあったんですけど、自信も取り戻せましたし、『苦手コースでも勝てるんだぞ』というところが自分の中でもすごくうれしかった」と喜びました。そして「またオフシーズンにしっかり鍛えて、来年もっといいゴルフを見せられるように頑張りたい」と上を見据えました。