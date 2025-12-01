〈「無視という形の最大の抗議」ある理由で“選考から外された”言葉とは？ 「新語・流行語大賞」をめぐる“騒動”を振り返ると…〉から続く

歴代の受賞語からみえてくる“時代の変化”

1984年の新語・流行語大賞の第1回では、時の中曽根康弘首相が「鈴虫発言」なる語で新語部門・銀賞に選ばれている。これは前年、ロッキード事件裁判での田中角栄元首相の有罪判決直後に行われた12月の総選挙において政治倫理の問題が大きく取り沙汰されるなか、中曽根首相が「『倫理、リンリ』とまるで鈴虫が鳴いているようだ」と揶揄した発言を指す。この賞ではその後も、為政者に対し、受賞という形で批判的なスタンスを示してきた。



ただ、筆者が一介の野次馬として40年近くこの賞を見続けてきたなかで、そうした本来のスタンスから外れかけてきたのではないかと思った時期もなくはない。それは1990年代末から2000年代初めにかけてで、1999年には小渕恵三、2001年には小泉純一郎と時の首相が年間大賞に選ばれ、いずれも授賞式に出席した。

小渕首相は自身の電話魔ぶりを表した「ブッチホン」で年間大賞に選ばれ、授賞式では同時受賞となった「雑草魂」の上原浩治（当時・巨人）と「リベンジ」の松坂大輔（当時・西武）の両投手に挟まれながら、「私も（選挙区が同じ）中曽根（康弘）、福田（赳夫）両総理のあいだで雑草魂で頑張りました。このあいだの総裁選もやりまして、リベンジにも縁があるんです」と洒落っ気を交えて挨拶している。小渕首相は就任1年目の前年にも、自身の語彙の乏しさを卑下して言った「ボキャ貧」で特別賞を受賞していたが、そのイメージを覆す堂々たるスピーチだった。

小泉首相にいたっては、「米百俵」「聖域なき改革」「恐れず怯まず捉われず」「骨太の方針」「ワイドショー内閣」「改革の『痛み』」とじつに6語での受賞となった。マスコミが批判の意も込めて名づけた「ワイドショー内閣」で一応バランスはとったのだろうが、トップテンに入った「塩爺」（小泉内閣の塩川正十郎財務大臣のニックネーム）も含めて、ここまで大盤振る舞いしては政権の宣伝の片棒を担いでいるのも同然ではないか……と当時の筆者は思ったものである。小泉内閣からはこのあとも、総選挙で与党・自民党が大勝した2005年に「小泉劇場」が年間大賞を受賞し、その印象はいっそう強まった。

しかし、いま考えると、それもある時期や受賞者に焦点を絞るとそう見えたというだけで、この賞の歴史を通して振り返ると、時の政権に対して受賞語を通してエールを送る一方で、ときには風刺や批判を込めてみせたりと、それなりにバランスがとられてきたとわかる。

そもそも#1で記したように、この賞は「流行語の定点観測」が必要だとの声を受けて創設され、それが42回も続いているだけに、歴代の受賞語を眺めると時代の変化がくっきりと見えてくる。それはこの賞の面白さの一つだ。

気象に関する言葉だけ見ても、1990年の「気象観測史上（はじめての…）」（特別部門・年間多発語句賞）を嚆矢として、「猛暑日」（2007年）、「ゲリラ豪雨」（2008年）、「爆弾低気圧」（2012年）、「災害級の暑さ」（2018年）、「地球沸騰化」（2023年）といった言葉がトップテン入りし、気候変動がのっぴきならない問題になってきたことがうかがえる。

先述の小渕元首相もそうだが、同一人物が複数回にわたって受賞するケースでは、「人に歴史あり」とも感じさせる。たとえば、お笑い芸人のあいだでは「この賞に選ばれた芸人は一発屋で終わる」といったジンクスがあったなかで、とにかく明るい安村は2015年に「安心して下さい、穿いてますよ」のギャグでトップテンに入ったのち、8年の歳月を経て2023年、これを英訳した「I’m wearing pants!」によりイギリスの人気オーディション番組で決勝進出を果たし、ジンクスを打ち払ったとして選考委員特別賞を贈られている。

「流行語が生まれなくなった」という指摘は80年代からあったが…

新語・流行語大賞をめぐっては、年を追うごとに、ノミネート語や受賞語を知らないという声が増え、ここまで人々の趣味や関心が細分化されると、もう国民的に流行する言葉は出てこないのではないか……といった指摘も毎年のように聞こえてくる。

しかし、その流れのなかでも、2013年には「今でしょ！」「お・も・て・な・し」「じぇじぇじぇ」「倍返し」と歴代最多の4語が年間大賞に選ばれるなど、流行語が“豊作”の年もあるから、一概には言えなさそうだ。今年も前半はトランプ関税や米騒動に関する言葉ぐらいで不作と思われていたのが、「ノミネート語を決めるときには、わりと言葉はあったねと、選考会でも話がまとまった」という（新語・流行語大賞を主催する自由国民社『現代用語の基礎知識』大塚陽子編集長）。

「流行語が生まれなくなった」といった指摘は、じつは新語・流行語大賞の始まった80年代から言われていたことでもある。たとえば、ある新聞記者は当時、「圧倒的な流行語は世の中から姿を消してしまった」と見てこう書いている。

〈《一昔前までは、わざわざ「選定」したり「表彰」するまでもなく、その時代の流行語というのは人々をとらえ、共通に理解されるものだった。（中略）こうした過去の流行語と比べて見る時、［引用者注：新語・流行語大賞を受賞した］「まる金・まるビ（マルキンマルビ）」や「分衆」といった流行語が、ごく普通の庶民の日常の会話の中にまで登場するほどの力を持たなくなっていることは明らかだろう。むしろ、最近の流行語というのは、自然発生的に大衆の中に浸透していって流行するのではなく、新聞や雑誌の見出しなどに使われる一種のマスコミ用語になることによって、初めて認知されるという奇妙な関係が出来あがっている》（清水克雄『「ゆらぎ社会」の構図 文化現象をどう読むか』TBSブリタニカ、1986年）〉

この記者は、テレビから生まれる流行語が少なくなったとも指摘していて興味深い。ひるがえって現在、マスコミの影響力が相対的に弱まる一方で、SNSなどでの口コミから一般に浸透していく言葉も増えている。近年の新語・流行語大賞のトップテンでも「親ガチャ」（2021年）や「知らんけど」（2022年）など、この手の“詠み人知らず”の語が目立つ。こうした傾向からすると、この賞が始まる以前に主流だった自然発生的な流行語が勢力を取り戻したともいえそうだ。

今年の同賞のノミネート語に入った映画『国宝』をめぐる現象も、この傾向を象徴するケースといえる。通常、映画の興行収入は公開直後から減少の一途をたどるというが、『国宝』の場合、6月に封切られるとSNSなどでの評判からじわじわと観る人が増えていき、興行収入も伸び続け、ついには日本の実写映画では歴代1位となる記録を達成した。記録を奪われた『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』（2003年）が人気ドラマの劇場版で、公開時にはテレビを中心に大量の宣伝を打って成功を収めたのとは対照的だ。これと似たような現象はおそらく各分野で起きていることだろう。

「アナログでやるほうが面白いかなと思っていたりもします」

それにしても、若い人から年配の人にいたるまで各年代で流行っている言葉をチェックするのは、いかにも大変そうである。前出の『現代用語の基礎知識』の大塚編集長も、親戚の子が口にする言葉だったり、電車のなかや喫茶店などでの人々の会話に耳をそばだてたりしながら、いまどんな言葉が流行っているのか拾い集めているという。いかにもアナログだが、SNSなどの情報は流れが速くて追いつけないうえ、どうしても自分の趣味の領域に偏ってしまうので、それとくらべるとやはり昔ながらのフィールドワーク的な採取法が確実なようだ。

アナログといえば、賞の選考にあたる『現代用語の基礎知識』もしぶとく紙で出版を続けている。かつて1980年代から2000年代にかけては、『現代用語の基礎知識』のほかにも『イミダス』（集英社）、『知恵蔵』（朝日新聞社）と各社が時事用語事典を毎年刊行してしのぎを削っていたが、ほかの2冊は2007年にそろって休刊し、ネットへと移行した。

『現代用語の基礎知識』もピーク時は1600ページを超える分厚さだったが、いまでは5分の1以下の300ページ余りとずいぶんコンパクトになった。それでも、自由国民社という老舗ながら規模はけっして大きくはない出版社がこの事典の刊行を続け、その収録語をベースに新語・流行語大賞を続けていることに改めて驚かされる。

考えてみれば、この賞は小さな出版社が自主的にやっていることにすぎないのに、反響の大きさからすると、受け手のほうがちょっと権威扱いしすぎているのかもしれない。大塚編集長も次のように語る。

「権威でも何でもないんですよ。賞金もないし、盾をお贈りしているだけで。ただ、面白がってほしいなと思ってやってるところは変わらないんですよね。毎年、色々と批判的なことも言われますが、だからやめようよなんて言うつもりもないですし、言葉って面白いし、言葉の力はまだあると思うので、続けられるかぎりは今後もやっていきたいと思っています。

もちろん、いまは、女子中高生を対象にした『JC・JK流行語大賞』や三省堂さんの『今年の新語』などもありますし、選ぶ方法もネットでランキングが一発で出てくるような時代になっていて、もっとうまいやり方はあるのかもしれません。ただ、うちは、あくまでアナログでやるほうが面白いかなと思っていたりもします」

いまあらためて見直したい「言葉の力」

いくらAIなど科学技術が発達しても、人間が言葉で思考することには変わりはない。だからこそ時代ごとに力を持つ言葉が出てくるし、ある特定の言葉が人々の考えや行動を縛ってしまうことさえある。新語・流行語大賞が、ノミネート語の発表の時点から話題を呼んでいるのも、ひとえに言葉の力ゆえだろう。むしろ賛否両論あがるのが健全なのかもしれない。年末の話の種として、また年ごとの記録としても、今後も続くことを切に願いたい。

