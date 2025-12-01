川島如恵留、通行人を“神対応”でメロメロに『恋街百景』本編＆特別版配信へ #2以降主演ゲストも発表
7人組グループ・Travis Japanの川島如恵留が主演を務めるテレビ朝日『恋街百景』初回エピソードがきょう12月1日深夜2時55分から地上波放送される。同番組は人気男性アイドルを主演ゲストに迎え、推しとのデートをドラマ仕立てで描く新感覚のデート情報バラエティー。#2以降の主演ゲストも発表され、礼央（aoen）や越岡裕貴（ふぉ〜ゆ〜）も発表された。
【番組カット】おしゃれな雰囲気…車の中で語り合うエバース
同番組では毎回、ひとつの街をフィーチャー。もしも大好きなアイドルとデートができたら…。推しが別の世界線では、あなたの先輩だったら…？――どこまでも妄想が尽きない夢のデートを、推しの横顔を至近距離で独り占めしながら、たっぷり疑似体験することができる。
11月30日から動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」で導入編が先行配信。川島が“外資系企業に務める先輩”という役柄で、パラレルワールドに降臨。駅直結の大規模複合施設もオープンし、いま注目の「高輪ゲートウェイ」エリアで、かねてより密かに恋心を寄せていた後輩の彼女とドキドキの初デートを繰り広げる。
さらに、放送後からはTELASAで、未公開シーンを盛り込んだ「特別版」に加え、ここでしか見られないオフショットを集めた「メイキング」の配信がスタート。川島が「（演技を超えて）普通にドキッとした」という“主人公の尊すぎる告白シーン”など、魅惑の未公開シーンを初公開する。
また、「メイキング」には撮影の裏側＆素顔の川島を、たっぷり収録。撮影合間に自ら進んでメイキングカメラに話しかけたり、声を掛けてきた通行人の方を“神対応”でメロメロにさせたり…。いつだって気さくで、にこやかな川島。さらに“最近ガチで気になっているアイテム”や“移動中に見かけた作業中のショベルカー”について、熱く語る姿もキャッチ。ここでしか見られない貴重映像が詰まっている。
そして8日放送＃2で注目の新星、新世代J-POPボーイズグループ「aoen」の最年少メンバー・礼央が登場。若者に人気の街「清澄白河」で、高校3年生の男子に扮し、3年間片思いしていた女の子と“うぶなデート”を展開。礼央がドラマで初演技に挑戦する。
さらに15日放送＃3では越岡が、ロマンチックな大都会「新宿」で番組初「相思相愛」の関係から始まる一世一代のプロポーズデートを展開。付き合って5年、年下彼女に振り回されっぱなしの男性に変身。本人も胸の鼓動が止まらない初プロポーズ――その貴重な一挙手一投足に注目だ。
■主演ゲストコメント
▼礼央（aoen）
出演が決まった時は、めちゃめちゃうれしかったです。でも、セリフがあるお芝居をするのは初めて。台本を見ながら「このシーンでこのセリフを言うと、ぎこちないんだよね」と、メンバーに相談して、演技のアドバイスをもらったり、恋愛ドラマや映画を見てインスピレーションを受けたり…。たくさん練習や準備をしてきました。
実際に撮影が始まったら、もっと緊張してガチガチになっちゃうと思ったんですけど…スタッフさんが「自由にやっていいよ」と言ってくださって、とても楽しく撮影できました。監督と2人で、次のロケ場所まで自転車で移動するなど、撮影合間にもサイクリングデートができて、キュンとしちゃいました（笑）。また、清澄白河は昔からよく母と来て、サイクリングしたり、カフェ巡りをしたりしていたので、懐かしい気持ちになりました。実際にデートすることがあったら、今回のロケで訪れた庭園とかに行きたいです。
今回はかわいいニットを着て、ヘアメイクも普段よりナチュラルな感じ。アーティストではなく、“高校3年生の礼央”というのもポイントです！ ファンの皆さんには、僕とデートをするなら…と、疑似体験みたいな気持ちで見ていただきたいです。また、冒頭のカフェのシーンは正真正銘、最初に撮影したシーン。記念すべき初演技にぜひ注目してください！
▼越岡裕貴（ふぉ〜ゆ〜）
普段はこういった番組に出ることがないので、実は出演が決まってからロケ現場に実際来るまで、ずっとドッキリかと思っていました（笑）。僕は39歳ですけど、中身は子どもなので、デートスポットには疎くて…。新宿も舞台の稽古などでよく来てはいるものの、今回ロケで訪れた場所も全然知らなかったんですよ。これを機に、新宿をもっと探索したくなりました。
どんなデートにするか考える時間って良いですよね。僕自身も普段から、友達や母へのプレゼントを調べたり…何でも考えるのが好きなので、今回のデート内容はとても勉強になりました。中でも、頼りになる年下彼女とのリアル脱出ゲームは、印象に残っています。本当にドキッとしました！
今回はプロポーズデート。成功したら、パラレルワールドの僕は結婚することになるわけで…。緊張しますけど、頑張ります！ ちなみに、僕自身の理想のプロポーズは、今回みたいな感じ。もしくは日常でサラッと言った後、計画的なプランに移すかも？ ドライブに行くなど、ちゃんと準備すると思います。
とにもかくにも、プロポーズのシーンにはぜひ注目していただきたいです。僕も初体験なので、ファンの皆さんはどう見てくれるんだろう…？ 変な作法がなかったか、温かい目で見守っていただきたいです。そして、見終わった後の感想をどしどしSNSで投稿してください（笑）！
