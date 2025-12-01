青木マッチョ、芸人になる前の“職業”明かす 高校卒業から6年間…24歳で大きな転機
お笑いコンビ・かけおちの青木マッチョ（30）が30日深夜放送のフジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』（深0：55）に出演。芸人になる前の職業を明かした。
【写真】「凄いですね」自宅で木村カエラとの2ショットを披露した青木マッチョ
この日青木はお笑いコンビ・レインボーのジャンボたかお、ファイヤーサンダーとともにゲスト出演。シウマ氏から携帯電話の下四ケタの数字から導き出される占いを受けた。
シウマ氏は番号から判明した青木の性格や本性を次々と指摘。あまり芸人には向いていないことを指摘されると、青木も「そうですよね、それはわかります」と納得した表情を浮かべた。
またシウマ氏から24歳で人生の転機が訪れていたことを指摘されると、「そうですよね…」と切り出し「もともと高校を卒業して消防士を」と芸人になる前の職業について語った。そして「6年間やって、消防士を辞めたのが24歳」とした。
続けてシウマ氏は「ここで新しい道と別れが出ていて…」と語り出すと、青木は「19歳から付き合っていた彼女と24歳で別れました」とプライベートでも転機が訪れていたことを明かすと、ともに占いを受けていた芸人たちからも「すごい…」との声が漏れた。
