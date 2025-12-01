Suica¤Î¿·¥³¡¼¥É·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öteppay¡×¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¸¡¾Ú¡ª
¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëPASMO¤Î²èÌÌ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥É·èºÑ¤¬ÅÐ¾ì¡£¢¨¥³¡¼¥É·èºÑ¤Î²èÌÌ¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
JRÅìÆüËÜ°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÍøÍÑ¤«¤éÇã¤¤Êª¤Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ëSuica¡£¤½¤Î¥¹¥Þ¥ÛÈÇ¤È¤Ê¤ë¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¤¬¡¢2026Ç¯¤Î½©¤«¤é¿·¥³¡¼¥É·èºÑ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ª¡¡¥â¥Ð¥¤¥ëPASMO¤Ë¤âÍâ27Ç¯¤Ë¤Ï¼ÂÁõ¤µ¤ì¤ë¡¢¿·¥³¡¼¥É·èºÑ¤ÎÃíÌÜµ¡Ç½¤ä²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûteppay¤ÎÃíÌÜ¤Î¿·µ¡Ç½¤Û¤«
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¿·¥³¡¼¥É·èºÑ¤Ï²¿¤¬¥¹¥´¤¯¤Æ¥ä¥Ð¤¤¤Î¤«¡©¡Û
11·î25Æü¤ËJRÅìÆüËÜ¤Ê¤É¤¬È¯É½¤·¤¿¿·¥³¡¼¥É·èºÑ¡Öteppay¡×¡£¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¤È¥â¥Ð¥¤¥ëPASMO¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥×¥ê¤«¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢·èºÑ¤Ê¤É¤¬¹Ô¤Ê¤¨¤ëµ¡Ç½¤È¤·¤ÆÍèÇ¯¤Î½©¤ËÅÐ¾ìÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ëPASMO¤Ï2027Ç¯½ÕÂÐ±þÍ½Äê¡Ë¡£
¸½ºß¡¢¥³¡¼¥É·èºÑ¤Î¥·¥§¥¢Áè¤¤¤ÏPayPay¤¬¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æteppay¤ò¥í¡¼¥ó¥Á¤¹¤ëÍýÍ³¡¢¤½¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï¡¢¸òÄÌ·Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎµÜÉðÏÂÂ¿ºÈ¤µ¤ó¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£PayPay¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥³¡¼¥É·èºÑÀª¤«¤é¡¢¤À¤¤¤ÖÃÙ¤ì¤ÆJRÅìÆüËÜ¤¬teppay¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©
µÜÉð¡¡Suica¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸òÄÌ·Ï·èºÑ¥¢¥×¥ê¤ò¡¢¾è¼ÖÍÑ¤«¤éÇã¤¤ÊªÍÑ¤Ø¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÏÊªÍý¥«¡¼¥É¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¤É¤Á¤é¤â·èºÑ¾å¸Â¤Ï2Ëü±ß¡£
¤³¤Î¶â³Û¤À¤È±Ø¥Ó¥ë¤Î¿©»ö¤ÈÇã¤¤Êª¤Ç¤¹¤°¥Á¥ã¡¼¥¸¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¤è¤êÊØÍø¤Ê¤Û¤«¤Î¥³¡¼¥É·èºÑ¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
teppay¤Î¾å¸Â¤Ï30Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Îã¤¨¤ÐÅìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤ÉJRÅìÆüËÜ·ÏÎó¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤ÎÍøÍÑ¡¢¿·´´Àþ¤Ê¤É¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥æ¡¼¥¶¡¼Åª¤ËÍøÊØÀ¤¬ÂçÉý¸þ¾å¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ðËÜÅª¤ËSuica¤Ã¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍøÍÑ¤¬ÉÔ²Ä¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤ä¿·´´Àþ¤ÎÍ½ÌóÍÑÅÓ¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
µÜÉð¡¡teppay¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎJCB¤ÈÄó·È¤·¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¡Öteppay JCB ¥×¥ê¥«¡×¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥³¡¼¥É¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¶¦¤Ë¡Öteppay»Ä¹â¡×¤Ç»ÙÊ§¤¤¡¢¤³¤Î»Ä¹â¤Ï¶ä¹Ô¸ýºÂ¡¢ATM¡Ê¶¦¤Ë¸½¶â¡Ë¡¢JRÅìÆüËÜ·ÏÎó¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ó¥å¡¼¥«¡¼¥É¡×¤«¤é¥Á¥ã¡¼¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼´Ö¤ÇÁ÷¶â¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¡¼¥Ý¥ó¤âÃ±½ã¤Êà³ä°úá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îã¤¨¤ÐÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ±Ø¥Ó¥ë¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤é¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó·ô¡×¤ò¥¢¥×¥ê¤ËÇÛ¿®¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢JRÅìÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
JCB¥×¥ê¥«¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¤ËÂÐ±þ¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥¯¥ì¥«¤Î¥¿¥Ã¥Á¾è¼Ö¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿µ¡Ç½!?
¥³¡¼¥É·èºÑÍÑ¤Î»Ä¹â¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼´Ö¤ÇÁ÷¶â¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡Ê¼Ì¿¿¡¿JRÅìÆüËÜ¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë
¡½¡½¤³¤³¤Þ¤ÇÊ¹¤¯¤È¡¢¤ä¤Ã¤ÈPayPay¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥³¡¼¥É·èºÑ¤Îµ¡Ç½¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤ÆâÍÆ¡£teppay¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤È¤Ï¡©
µÜÉð¡¡¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤Ç¤¹¡£¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¤È¥â¥Ð¥¤¥ëPASMO¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤Ï±ä¤Ù3500Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏPayPay¡¢³ÚÅ·¥Ú¥¤¤Ë¼¡¤°¥³¡¼¥É·èºÑ¹ñÆâ¥·¥§¥¢¤òÁÀ¤¨¤ë¿ô»ú¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÅ¹ÊÞ¿ô¤â¤¹¤Ç¤ËÌó220ËüÅ¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Suica¤ÎÌäÂêÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Å¹ÊÞÍÑ·èºÑÃ¼Ëö¤ÎÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑÈñÍÑ¡¢¤µ¤é¤Ë¼ê¿ôÎÁ¤¬¹â¤¯¡¢¸Ä¿ÍÅ¹¤Ï»²Æþ¤·¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦´Ä¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·teppay¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢¥¹¥È¥¢Â¦¤âÆ³Æþ¥³¥¹¥È¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¡¢JRÅìÆüËÜ·÷Æâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿Å¸³«¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢2004Ç¯¤«¤é¥³¡¼¥É·èºÑ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢°ÛÊÑ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ãæ¹ñ¤Î·ÐºÑ¡¦IT¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¹â¸ý¹¯ÂÀ¤µ¤ó¡¢¥³¡¼¥É·èºÑÄ¶Àè¿Ê¹ñ¤Ë¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹â¸ý¡¡¼çÍ×¥³¡¼¥É·èºÑ¤¬¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ËÂÐ±þ¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Þ¤µ¤«¤Î¥³¡¼¥É¾ÃÌÇ¡©
¹â¸ý¡¡·èºÑ»þ¤Ï¥³¡¼¥É¤ÎÉ½¼¨¡¦¥¹¥¥ã¥ó¤è¤ê¤â¥¿¥Ã¥Á¤Î¤Û¤¦¤¬ÍøÊØÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¥¿¥Ã¥Á·èºÑÍÑ¤ÎÃ¼Ëö¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¡¢¥¢¥ê¥Ú¥¤¤ä¥¦¥£¡¼¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ú¥¤¤Ê¤É¤Ç¤â¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤¬¹Ô¤Ê¤¨¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥³¡¼¥É·èºÑ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÍøÍÑ¡¢¸Ä¿ÍÅ¹¤Ç¤Î¾¯³Û·èºÑ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ä¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥Á¾è¼Ö¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¥¿¥Ã¥Á¤ò°ìÈÖ¤Î¥¦¥ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Suica¤ÏµÕ¹Ô¤·¤Æ¤ëµ¤¤¬......¡£µÜÉð¤µ¤ó¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¾è¼Ö´ØÏ¢¤Ç¤Î¿Ê²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
µÜÉð¡¡ÍèÇ¯½Õ°Ê¹ß¤Ë¼óÅÔ·÷»äÅ´11¼Ò¤¬¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤ë¥¿¥Ã¥Á¾è¼Ö¤ÎÁê¸ßÍøÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥¯¥ì¥«°ìËç¤Ç°Û¤Ê¤ëÅ´Æ»»ö¶È¼Ô´Ö¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤»Ô¤ÎÃÏ²¼Å´¤Ï¥¯¥ì¥«¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡¢¸½ÃÏ¤Î¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¡¢¤½¤·¤Æ¥³¡¼¥É·èºÑÂÐ±þ¤Î»°ÅáÎ®»ÅÍÍ¡£¤É¤Î·èºÑ¤Ç¤â²þ»¥¤ÎÄÌ²áÂ®ÅÙ¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤É¤â¥¹¥à¡¼¥º¤À
Ãæ¹ñ¤Î¼çÍ×¥³¡¼¥É·èºÑ¤Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢NFC Type A¡¿B¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ËÂÐ±þ¡£¥¹¥È¥¢¤Ë¤Ï¼Ì¿¿¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑÍÑ¤ÎÃ¼ËöÀßÃÖ¤¬ÄêÈÖ²½
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¡¢°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤µ¤ó¤Ë¤âÂçÏ¯Êó¤Ê¿Ê²½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª
µÜÉð¡¡¤¿¤À¤·¡¢JRÅìÆüËÜ¤Ï¥¯¥ì¥«¤Î¥¿¥Ã¥Á¾è¼Ö¤ËÂÐ±þ¤»¤º¡¢»äÅ´¤«¤é¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥¯¥ì¥«¤Î¥¿¥Ã¥Á¾è¼ÖÍÑ¤ÎÈóÀÜ¿¨µ¬³Ê¤ÏNFC Type A¡¿B¤Ç¡¢Suica¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëµ¬³Ê¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»äÅ´³Æ¼Ò¤ÏÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤Î¹â¤¤Suica¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥ì¥«¤Î¥¿¥Ã¥Á¾è¼Ö¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ì¡¢º£¸å¤ÏÂçÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡©
µÜÉð¡¡¸½¾õ¡¢JRÅìÆüËÜ¤Ï¡ÖÂÐ±þºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎSuica¤ÈPASMO¤Î¥¿¥Ã¥Á¾è¼Ö¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Öteppay¤Î¥³¡¼¥É·èºÑ¾è¼Ö¤ÎÁê¸ßÍøÍÑ¡×¤ä¡Öteppay JCB ¥×¥ê¥«¤ò¥¿¥Ã¥Á¾è¼Ö¤Ë¤âÂÐ±þ¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢teppay¤òÀ¸¤«¤·¤¿¿·¾è¼Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤âÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½teppay¤ò¼ÂÁõ¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¤ä¥â¥Ð¥¤¥ëPASMO¤¬Çã¤¤ÊªÍÑ¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤¹¤ë°ìÊý¡¢ËÜÍè¤Î¾è¼ÖÍÑ¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤¬µçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·üÇ°¤â......¡£¿×Â®¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿Ä¾°æÍµÂÀ