現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、三重県在住68歳女性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：68歳女性
同居家族構成：本人のみ
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：三重県
リタイア前の雇用形態：パート・アルバイト
リタイア前の年収：200万円
現在の預貯金：2000万円、リスク資産：600万円
これまでの年金加入期間：厚生年金480カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万5000円
老齢厚生年金（厚生年金）：12万円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：3万3000円（併給調整額と予想）
その他（企業年金や個人年金保険など）：30万円（年額）
「食費など何かとお金がかかる」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「敷地内に住む息子家族の公共料金や車のガソリン代、（孫の）中学生と私立高校生への小遣い、食費など何かとお金がかかる」と語っています。
ひと月の支出は約「25万円」。年金だけでは「年の半分くらい足りない」と回答されています。
「少しでも野菜作りをする」年金で足りない支出については「貯金から」賄っているという投稿者。
現在は仕事をしていないそうで、収入は年金のみ。
そのため年金生活においては「買い物は半額品を買う。少しでも野菜作りをする」と支出を減らす工夫をしているとのことです。
「90代の父の施設費用がとても不安」現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「一時払い個人年金保険をもっと利用すべきだった」と回答。
今の生活については「90代の父が施設入所しているが、年金ではとても足らないようだ。あと数年で、（父の）資金がなくなるので私の貯金で費用を支払うとなると、とても不安です」とコメント。
一方で年金生活の楽しみは「時々の友人とのランチや無料の健康体操」だと教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)