【日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO】日本 1−7 韓国（11月30日／エスコンフィールドHOKKAIDO ）

【映像】糸井嘉男の体がスゴすぎる

11月30日にエスコンフィールドHOKKAIDOで行われた日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025で、糸井嘉男が披露した現役さながらの肉体と力強い打撃が話題となっている。

2回裏、日本チームの攻撃。この回先頭の4番・中田翔が倒れて1死走者なしとなった場面で打席に立った5番の糸井は、カウント1-1からの3球目、内角やや低めの変化球を打ち上げてライトフライに。しかしその力強い打球と、それを生み出す強靭な肉体に、解説の宮本慎也氏は「僕、聞いたのが、トレーニングの時間がとれないような仕事入れられたって怒ってるって言ってました（笑）。（トレーニング）優先。」と、現役引退後既に久しいにもかかわらず、糸井が今なお現役アスリート顔負けのトレーニングを行い、その肉体を進化させていることを明かすこととなった。また、こうした糸井の“現役感”に、ファンからは「すげえな」「ヤバいw」「なんで引退後に体がデカくなってる？ｗ」「現役復帰できるやろ」「そこらの若手よりも身体能力高いだろ」といった様々な反響が巻き起こることに。

ちなみに、糸井は昨年7月に行われた日韓ドリームプレーヤーズゲームではホームランを放つ活躍を見せたとあって、この日のためにバットとグラブを新調し、「MVPを狙う」と公言して臨んでいた。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）