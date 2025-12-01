【チャンピオンズカップ登録馬】4連勝中ナルカミなど24頭がエントリー
12月7日（日）中京競馬場で行われる、第26回チャンピオンズカップ（G1・3歳上オープン・ダ1800m）の登録馬は下記の通り。3歳馬、古馬が激突するダートチャンピオン決定戦。ジャパンダートクラシックを勝利したナルカミなど24頭がエントリー。
【ジャパンダートクラシック】ナルカミが逃げ切る…ナチュラルライズ三冠ならず24頭がエントリー
アウトレンジ 58.0
ウィリアムバローズ 58.0
ウィルソンテソーロ 58.0
オメガギネス 58.0
サンライズジパング 58.0
シックスペンス 58.0
セラフィックコール 58.0
ダブルハートボンド 56.0
テンカジョウ 56.0
テーオードレフォン 58.0
テーオーパスワード 58.0
ナルカミ 57.0
ハギノアレグリアス 58.0
ハピ 58.0
ブライアンセンス 58.0
ペプチドナイル 58.0
ペリエール 58.0
ポッドロゴ 58.0
メイショウハリオ 58.0
ラムジェット 58.0
ルクソールカフェ 57.0
＊地方馬
サントノーレ（大井）58.0
ヘリオス（岩手）58.0
メルト（愛知）58.0