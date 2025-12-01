きょう1日（月）から12月、師走のスタートです。気象庁の季節区分では12月から冬ですが、季節外れの暖かさとなりそうです。また、前線を伴った低気圧が日本海から近づく予想で、東日本・西日本の日本海側や北日本では雷雲が発達しやすくなるでしょう。急な雨や落雷、激しい突風に注意が必要です。あす2日（火）にかけては、黄砂にも再び注意が必要です。そして、週後半は全国的に真冬の寒さになりそうです。西日本の平地でも雪が降る可能性がありますので、冬用タイヤなど雪への備えを進めましょう。

■きょう1日（月）の全国天気

北日本は日本海側を中心に雨や雪で、風が強く荒れた天気になるでしょう。傘のマークがない松江など西日本の日本海側も、急な雨や雷雨にご注意ください。晴れる太平洋側も岐阜県や長野県ではにわか雨がありそうです。沖縄は曇りや雨でしょう。

■きょう1日（月）の予想最高気温

東北南部から九州、沖縄で20℃くらいまで上がる予想です。東京都心も20℃、仙台は19℃で、いずれも10月並みです。朝晩と昼間の大きな寒暖差にお気をつけください。

【きょう1日（月）の各地の予想最高気温】

札幌 :13℃ 釧路 :12℃

青森 :14℃ 盛岡 :12℃

仙台 :19℃ 新潟 :18℃

長野 :17℃ 金沢 :19℃

名古屋:19℃ 東京 :20℃

大阪 :19℃ 岡山 :17℃

広島 :19℃ 松江 :19℃

高知 :21℃ 福岡 :20℃

鹿児島:22℃ 那覇 :22℃

■黄砂の予想

西日本では1日（月）午前中から、午後は北日本や北陸でも黄砂が飛ぶ可能性があり、あす2日（火）は関東でも飛ぶ可能性があります。呼吸器に疾患のある方などは、対策をしておくと良さそうです。