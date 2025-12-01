TBS NEWS DIG Powered by JNN

きょう1日（月）から12月、師走のスタートです。気象庁の季節区分では12月から冬ですが、季節外れの暖かさとなりそうです。また、前線を伴った低気圧が日本海から近づく予想で、東日本・西日本の日本海側や北日本では雷雲が発達しやすくなるでしょう。急な雨や落雷、激しい突風に注意が必要です。あす2日（火）にかけては、黄砂にも再び注意が必要です。そして、週後半は全国的に真冬の寒さになりそうです。西日本の平地でも雪が降る可能性がありますので、冬用タイヤなど雪への備えを進めましょう。

■きょう1日（月）の全国天気
北日本は日本海側を中心に雨や雪で、風が強く荒れた天気になるでしょう。傘のマークがない松江など西日本の日本海側も、急な雨や雷雨にご注意ください。晴れる太平洋側も岐阜県や長野県ではにわか雨がありそうです。沖縄は曇りや雨でしょう。

■きょう1日（月）の予想最高気温
東北南部から九州、沖縄で20℃くらいまで上がる予想です。東京都心も20℃、仙台は19℃で、いずれも10月並みです。朝晩と昼間の大きな寒暖差にお気をつけください。

【きょう1日（月）の各地の予想最高気温】
札幌　:13℃　釧路　:12℃
青森　:14℃　盛岡　:12℃
仙台　:19℃　新潟　:18℃
長野　:17℃　金沢　:19℃
名古屋:19℃　東京　:20℃
大阪　:19℃　岡山　:17℃
広島　:19℃　松江　:19℃
高知　:21℃　福岡　:20℃
鹿児島:22℃　那覇　:22℃

■黄砂の予想
西日本では1日（月）午前中から、午後は北日本や北陸でも黄砂が飛ぶ可能性があり、あす2日（火）は関東でも飛ぶ可能性があります。呼吸器に疾患のある方などは、対策をしておくと良さそうです。