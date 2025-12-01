ぴったり制服から立体的なボリューム…韓国チアガール、男心くすぐるミニスカ衣装「授業に集中できません」【PHOTO】

韓国の人気チアガール、キム・ヒョニョンがタイト目な制服SHOTでファンを釘付けにしている。

【写真】はち切れそう…キム・ヒョニョンのぴったり制服姿

キム・ヒョニョンは最近、インスタグラムを更新。

「今日も勝った♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、自身がチアを務める台湾男子プロバスケチーム「桃園レオパーズ」のチアリーディング衣装を身にまとったキム・ヒョニョンが写っている。今回の衣装コンセプトは学生のようで、白シャツにピンクのチェック柄リボン、ミニスカートを合わせたコーディネートに身を包んでいる。

何より目が行くのは圧巻のスタイルで、タイト目なシャツからボリューミーな美貌を堂々と披露。ミニスカートから伸びる美脚も見る者を惹きつけ、多くのファンを魅了させていた。

投稿には、「あまりにも美しすぎる！」「レジェンド級のスタイル」「キュートですね」「授業に集中できません」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ヒョニョンInstagram）

なお、キム・ヒョニョンは2000年9月5日生まれの25歳。2019年の「ミス・インターコンチネンタル韓国・慶北（キョンブク）地区大会」でスター賞と人気賞、2020年の「ミス・グリーン・コリア大邱（テグ）・慶北大会」で最優秀モデル賞を受賞し、2021年の「マッスルマニア・オリエンタルチャンピオンシップ」ではマレフィセントのコスプレ姿でコマーシャル部門2位に表彰されるなど、圧巻の美貌で注目を集めてきた。

現在は主にチアとして活動しており、韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、プロサッカーKリーグの水原FC、男子プロバスケKBLの韓国ガス公社ペガサス、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、台湾男子プロバスケの桃園レオパーズの応援団に所属している。