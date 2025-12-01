11月30日、水沢競馬場で行われた12R・北上川大賞典（M2・3歳上・ダ2500m）は、高橋悠里騎乗の2番人気、サクラトップキッド（牡4・岩手・伊藤和忍）が快勝した。4馬身差の2着に1番人気のリケアカプチーノ（牡3・岩手・菅原勲）、3着にライアン（牡6・岩手・佐藤浩一）が入った。勝ちタイムは2:44.9（稍重）。

1着 サクラトップキッド

高橋悠里騎手

「2連覇ができてホッとしましたし、とてもうれしいです。レース前は作戦を組んでいませんでしたが、スタートが抜群だったので行こうと決めました。1周目スタンド前だけはペースを落としましたが、スタミナ勝負に持ち込んでリケアカプチーノに上がりの競馬をさせないように考えていました。あとは4コーナーまでしのいだら直線は我慢してくれると思っていました。金沢へ2度の遠征経験も大きかったと思います。サクラトップキッドはマラソンランナーのような強い心臓を持っています。桐花賞でもこの馬の競馬に徹します」

北上川大賞典・サクラトップキッドと高橋悠里騎手 (C)岩手県競馬組合

伊藤師「素晴らしいメモリアルになった」

伊藤和忍調教師

「大外でしたが、スタートが決まりましたね。逃げは想定ではありませんでしたが、砂を被る（キックバック）と嫌がりますからジョッキーの好判断だったと思います。2周目3コーナーで後続を離してセーフティリードでしたから、何とか我慢してくれそうだと思いました。北國王冠でリケアカプチーノに先着されましたが、力負けとは思っていなかった。遠征の反動もなく状態も良かったので、なんとか勝ちたかった。この勝利がきゅう舎の通算500勝でしたからね。すばらしいメモリアルレースになりました」

サクラトップキッド 22戦5勝

（牡4・岩手・伊藤和忍）

父：ビーチパトロール

母：サクラトップキッド

母父：ジャングルポケット

馬主：トップフェロウ

生産者：細川農場

【全着順】

1着 サクラトップキッド

2着 リケアカプチーノ

3着 ライアン

4着 レールガン

5着 レライタム

6着 ウイニングライブ

7着 フレイムウィングス

8着 アレクサ