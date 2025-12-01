◆日韓ドリームプレーヤーズゲーム 日本１−７韓国（３０日・エスコン）

日韓のプロ野球ＯＢが対決する「日韓ドリームプレーヤーズゲーム ２０２５」が３０日、エスコンで行われた。昨年に続く第２回は「日韓国交正常化６０周年記念事業」として行われ、かつて両国代表として雌雄を決したメンバーが集結。結果は日本が１―７と大敗したが、日本ハムＯＢも６選手が参加し、集まった３万１８人のファンを喜ばせた。

５回、「代打・稲葉」がコールされるとスタンドは大歓声に包まれた。ヤクルト時代の応援歌に背中を押されたが、結果は二ゴロ。「詰まったわ（笑）。久しぶりに。でも楽しかったです。去年よりは練習して頑張ってきたつもりだったけど」。日本ハムの２軍監督を務めているだけに「選手の気持ちがよく分かったよ」と笑った。

誰もが笑顔で真剣にプレーした“日韓戦”。０８年北京五輪、０９、１３年のＷＢＣと韓国代表との激闘を経験した稲葉は「こういう形で会えるのは、いいなというかね。選手のときはライバルである韓国に勝たないと世界一はないと思ってやってきたのが、この年になって会えるといろんな交流ができる」。昨年の第１回でＭＶＰに輝いた糸井も「一度きりなのかなという思いがあったので、第２回が開催されて感激。これに向けて１年間トレーニングしてきた」。中ゴロ併殺打という“珍プレー”もあったが、最後まで試合を楽しんだ。

スタンドを埋めた両国のファンが、独自の応援を展開。日本側は応援歌を所属球団順に使い、稲葉は「いいっすね。一つの球団だけではなくね、いろんな球団の応援歌が流れたり、懐かしいし、楽しかったです」。交流や親善だけにはとどまらない、選手にとってもファンにとっても、幸せな時間が流れていた。（山口 泰史）

〇…稲葉２軍監督が中田翔氏にラブコールを送った。現役時代、共に戦った後輩と久しぶりに対面し「引退試合でど真ん中空振ってた（笑）。『あれ、マジで空振りました』みたいなこと言っててね」と再会を喜んだ。今後については言及しなかったと言うが「鎌ケ谷（の２軍施設）に来てもらえたらうれしいなと思いますし、そういう連絡はしようかなと思ってね」。臨時コーチなどの形は難しいとした上で「僕が声かけないとたぶん来ないんで。声かけたいなと思います」と明かしていた。