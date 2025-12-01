子どもは「気づき」で賢くなる…算数で「メダリスト」100人を育てた塾講師が実践する究極の「教え方」

算数・数学の醍醐味は「考える」ことそのもののなかにある。「算数オリンピック」でこれまでに100人を超えるメダリストを輩出してきた「りんご塾」代表の田邉亨氏は、そう述べる。

問題が解けたときの喜びがより大きくなるのは、大人から一方的に「教えられた」時ではなく、自分自身で「考えた」時だからだ。子どもがそうした機会を持てるように工夫された教え方の詳細を著書『本物の算数力の育て方』よりお届けする。

田邉氏の新刊『本物の算数力の育て方 子どもが熱中する「りんご塾」の教育法』は書店・ネット書店で好評発売中！

「教えない教え方」を実践する

幼児や小学生の親御さんは、子どもの隣に座って勉強を見てあげる機会が一度ならずあるだろう。「教えない教え方」でまず大事なのは、大人ができるだけ見守りに徹することだ。子どもがゆっくり解いていたり、あるいは少し詰まったりしても、まずは待ってあげて欲しい。子どもを主役と見て、大人は黒衣（くろこ）として振る舞っていただきたい。

子どものやり方に口出しはしない。まずは子どもの好きにやらせる。それで正解が出たらマルをつけて次の問題に進む。

たとえ初手から間違えていても、「そうじゃないよ」と大人が介入するのは控えたい。

どこかで行き詰まるかもしれないが、そこで子どもが自ら〈あれ？ 何かおかしいぞ〉と気づいて軌道修正し、正解にたどり着ければ理想的だ。試行錯誤する経験をひとつ、積めたことになるからだ。

大人がするべきアプローチ

大人が介入するのは、子どもが完全にフリーズしたときだけでいい。だがそのときも、正しい解法は示さない。子どもが考えていたことを一緒にたどり直してあげるといい。たとえば次のようにやりとりする。最近上梓した『本物の算数の育て方』第1章にも掲載したものである。

先生「うを見ると、◎◎□□□が○○とつり合ってるね」

由香「うん」

先生「（2）を解くのに邪魔なのは、◎、〇、□？」

由香「◎！」

先生「ホント⁉ 『邪魔なもの』だよ」

由香「あっ、〇か！」

先生「そう。由香ちゃんは、（1）で『3こ』と答えたよね」

由香「うん」

先生 「ということは、○と◎◎◎が同じだから〇2つを◎にかえてあげたら、どうなるかな？」

こうやって、たどった道筋を一緒にたどり直してあげると、小さな子でも「自分の方法が間違っていた」と心底理解できる。そう理解できた瞬間がねらい目だ。次のように畳みかけ、何が間違っていたか自覚させる。

先生「なんか変だよね。ということは、どこから間違っているの？」

由香「（1）」

先生「そうだね」

由香「そっか、そうすると……、もっかいやり直そ」

先生 「そうそう。どこが間違っているでしょうか？ よく見てください」

僕の経験上、見直しは小学生が最も嫌う作業だが、こんなふうに間違いを自ら悟らせ、明るく後押しすると、子どもは自ら見直しを始める。

大切なのは「自分で考えて解く」こと

以上は一例である。どこからたどり直すかは、もちろん問題による。初めから間違ったのであれば出発点まで戻る必要があるし、そうでなければ途中からでもいい。大人が「こう考えたんだよね？」などと声をかけながら、ひとつずつ見ていくと、どこかで、

「アッ、わかった！」

と子どもが声を上げることがある。そこを逃さず、

「わかった？ じゃあもう一度やってみよう」

などと促す。

そうすることで、部分的にであれ子どもは、「自分で考えて解く」という、算数で最も大切な経験ができる。

