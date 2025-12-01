プロ野球・巨人から今季限りで現役引退となった長野久義さんと、メジャーでプレーする菅野智之投手が11月29日、都内でトークショーを行いました。

その中で、長野さんが広島に人的補償で移籍してから初めての対戦について語る場面が。

2020年9月22日、4回表の第2打席で長野さんが菅野投手のスライダーをレフトスタンドにはじき返しました。これで長野さんは12球団からのホームランを記録したことに。当時を振り返り、菅野投手は「外のボール気味のスライダーだったんですけど、あそこのコース打たれたの長野さんとアーロン・ジャッジだけですね」と語りました。

長野さんは「すごかったです。スライダーは角に当たってぶつかってくる感じの跳ね返り方だったんで、そのスライダーを打った僕すごいなって」と会場の笑いを誘いました。

「まさか智之から打てるとは思ってなかったです。そこから、10打席くらい対戦しているけど、1回も打たせてもらえなかった（笑）」

その試合の翌日、ホームランボールを持って、菅野投手のもとに向かった長野さん。「サインして」とお願いしたそうで、いまでもそのボールとホームランを打ったバットを持っていると明かしました。