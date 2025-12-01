＜義実家への里帰りNG？＞勉強のジャマされたくない！私、ワガママ？【第8話まんが：義妹の気持ち】
私はナナコ。少し前にブラック企業を辞めました。グッタリ疲れ果てた私を見かねた両親は、何も言わず実家においてくれることに。今はバイトのかたわら再就職に向けた資格の勉強に力を入れています。さてそんなある日のこと、近くに住む兄のケイスケの家に赤ちゃんができたという知らせが！ 妻のサホさんは妊娠5ヶ月だそうです。両親にとっては初孫だし、私もとても嬉しいです。しかし……ここから兄夫婦の要求がエスカレートしていったのです。
お腹がふくらみはじめたサホさんは、兄を通じて父に会社への送迎を頼んできたそうです。父も毎日大変だな……なんて思っていると、数日後。母から「サホさんがうちへ里帰りしたがっている」と聞かされ、私は驚いてしまいました。
両親にしてみれば、サホさんの里帰りは孫と触れあえるチャンス。私は強く反対できる立場でもありません。ただ「勉強があるから……赤ちゃんがいるのはちょっと……」と正直な気持ちを言わせてもらうと、母は納得した様子でした。
実家に身を寄せて資格の勉強中の私。サホさんが里帰りするとなると、家のなかは朝から晩まで赤ちゃんのお世話でバタバタするでしょう。時間を問わず泣き声が響き渡るかもしれません。「勉強に集中したいから赤ちゃんが来るのは困るかも」と伝えると、母も里帰りを断る方向へ傾いたようです。
何も言わずに黙って住まわせてくれている両親には本当に感謝しています。私は絶対に試験に受かって早く自立しようと、あらためて心に誓ったのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
