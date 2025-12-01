改選時期を見据え、議員定数削減を検討している地方議会に注文したい。「削減ありき」で議論すべきではない。

議員数を減らすと、議会機能が低下する可能性もある。あるべき議会像と現状を住民に示し、一緒に最適な議員数を考えてもらいたい。

議会が定数削減に動く大きな理由は人口減少だ。自治会などが削減を求める請願を議会に提出した事例もある。

議員のなり手不足も引き金になる。議員選で無投票が続いたり、定数割れになったりすると削減論が浮上する。

そうした事情があるとしても、重視しなければならないのは議会機能への影響だ。

議会には大きく二つの役割がある。一つは予算案や条例案などを審議し、議決することだ。もう一つは事務事業を執行する首長の監視で、不足があれば改善策や政策の提起も議会に求められる。

二つの役割は人口規模や議員数にかかわらず、どの議会でも同じだ。議員が少なくなっても、本来の機能が安定して発揮できるかどうかを慎重に検討する必要がある。

厳しい自治体財政に配慮して、定数の見直しを歳出削減の一環と位置付ける議会もある。自らを「過大なコスト」と認めるに等しい。

過去に定数を減らした議会の中には厳しい現実もある。合併で面積が広大になった市町村では、地域事情を隅々まで把握するのが困難になっている。特に人口が少なく、選出議員がいない地域の課題は見過ごされがちではないか。

議員数が少ないと、多様な民意が議会に反映されにくくなる懸念もある。

定数の検討をするときは、主権者である住民に議会活動の詳細を説明し、意見を聴く過程が不可欠だ。議員だけの短慮で決めてはならない。

折しも国会では、自民党と日本維新の会が衆院定数の1割削減を目標に調整を進めている。1割削減に合理的な説明はない。削減を急ぐ訳も国民には分からない。

降って湧いた与党合意の結果、国民の代表を減らされるのは人口減少に悩む地方だ。地方議会は国会の拙速な議論を反面教師にしてほしい。

地方議会の議員報酬の見直しも、定数論議と同じことが言える。

近年は九州でも議員報酬を引き上げる議会が珍しくない。町村議会の議員報酬は月平均22万円程度で、勤労者世帯の世帯主収入より10万円以上少ない。生活給には不十分で、現役世代のなり手不足の一因となっている。

こうした事情を住民に説明し、理解を得る労を惜しんではならない。議会が普段から住民に活動を伝える努力をしていれば、増額への支持は得やすいだろう。

議会は年4回の定例会、臨時会以外も調査など幅広い活動をしているが、住民の多くは知らない。定数や報酬の議論を議会と住民との距離を近づける機会にしたい。