今季最多1万7587人が見守る中、福岡がホーム3連勝で今季本拠地最終戦を締めた。決勝弾は松岡の今季初ゴール。後半10分にミドルシュートを決め「必ず勝つんだという思いを、前節から試合間隔が空いた間も皆が持っていた」とチーム全員の決意を代弁した。

この1点を守り切り、J1でクラブ初となる5試合連続無失点。来季も続投する金明輝監督は「ブロックを敷いて守っている時は安心して見ていられる」とチームの習熟ぶりと選手への信頼感を口にした。

長谷部茂利前監督の下、堅守でJ1定着を果たした福岡。金監督が就任した今季は得点力アップを目指す一方、リーグ5位タイの37失点と守備の堅さは継承した。前線から積極的にプレスをかけて主導権を握り、ピンチを招いても主将の奈良や日本代表の安藤が並ぶDFラインに加え、新加入のGK小畑らが高い集中力ではね返した。

攻守のつなぎ役を担う松岡は「特にここ数試合は大きく崩れることなく守備ができている」と手応えを口にする。金監督も「今までアビスパが培ってきたものと今年トライしていること。1年間を象徴するようなゲームになった」と総括した。

10、11月は3勝2分けと負けなし。上り調子のまま、アウェーで名古屋との今季最終戦に臨む。「また勝利をみんなで分かち合えるように頑張りたい」と松岡。有終の美を飾り、来季につなげる。 （伊藤瀬里加）

ウェリントン退団へ

J1福岡は30日、FWウェリントン（37）が契約満了となり、今季で退団すると発表した。ブラジル出身で2015〜17年、福岡に在籍。J1の神戸、湘南などを経て23年、福岡に復帰した。空中戦の強さを誇り、今季もG大阪とのホーム最終戦に途中出場するなど、リーグ戦30試合に出場し2得点。Jリーグ通算323試合で81得点した。

ウェリントンはクラブを通じ「特にベススタで感じた声援の力と、圧倒的な雰囲気は一生忘れません。これからは同じ道を歩むことはありませんが、皆さんは永遠に私の記憶と心の中に残り続けます」などと感謝した。