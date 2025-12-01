9年前、大分市佐賀関の大規模火災と同じく風が強い中、木造建築物の密集地で燃え広がったのが新潟県糸魚川市の火災だ。同市の井川賢一副市長が11月29日、大分市役所を訪れ「復興まで6年かかった。われわれの経験や取り組みを生かし、一日でも早く平穏を取り戻してほしい」と協力を申し出た。同じ痛みが分かる地域として助け合いたい−。大分市は佐賀関の火災の発生当初から糸魚川市に助言を求めており、今後もオンライン会議で情報交換していくという。

糸魚川市の大規模火災は2016年12月22日昼、市中心部の飲食店で発生。147棟が焼損した。

29日の面会は、大分市側は佐藤耕三副市長が応対した。井川副市長から見舞金30万円を受け取り、佐賀関の火災が182棟に延焼して28日に鎮火を宣言したことを報告。「がれきの撤去や被災者の住宅確保に移っていく」と説明した。

井川副市長は糸魚川市の大規模火災が同じ要因で拡大したことを受け「人ごとではないと職員同士で語り合っている」と明かした。当時の記録をまとめた資料を手渡し、要請があれば職員の応援派遣に応じる考えも示した。

糸魚川市の大規模火災は来年で10年。同市は佐賀関の被災を踏まえ、あらためて全国の自治体に注意を呼びかける発信を検討している。（中野剛史）