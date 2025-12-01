8年ぶりにサッカーJリーグ1部（J1）昇格を果たしたV・ファーレン長崎は30日、本拠地のピーススタジアム（長崎市）で報告会を開いた。スタンドに集まったサポーターは5500人。シーズン途中から現場に復帰し、チームを率いた高木琢也監督は「あっという間に終わったシーズン。皆さんに良い報告と笑顔を届けられた」とあいさつ。ファンは温かい拍手と声援でたたえた。

この日はスタジアムのスクリーンに今季の戦いぶりが流れたのに続き、選手らが入場。J1復帰を決めたアウェーの最終節で猛攻をしのいだ守護神のキーパー、後藤雅明選手もマイクを握り、「最後の笛が鳴るまで最高の後押しをしてくれたサポーターがいたからこそ、つかみ取れた」と感謝を伝えた。

早くも来季を見据える山口蛍主将は「J1で定着して優勝争いができるようにしたい」と飛躍を誓った。

報告会終了後はグラウンドで選手らが家族と記念撮影する様子を、サポーターらは「昇格おめでとう」などと書かれたボードを振って祝った。長崎市の里出明日翔さん（12）は「昨日は家族で試合を見て、（昇格決定時は）とてもうれしかった。これからも応援したい」と笑顔だった。（高平路子）