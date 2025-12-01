長崎県佐世保市の「九十九島動植物園森きらら」は、飼育するアミメキリン3頭の餌となる「枝葉」の確保が難しくなっているとして、山や庭の保有者や造園関係者らに提供を呼びかけている。「ご理解と協力を」としている。

森きららでは「ハヤト」と「いと」、その間に生まれた「みなと」を飼育。みなとが6歳となって食べ盛りを迎え、確保できるだけでは足りなくなってきた。1頭当たり1日に15〜21キロが必要という。

園内の他の動物は野菜や果物などを食べる一方、キリンは草や枝葉を好む。これまで敷地内や近隣の山の所有者から承諾を得て枝を伐採し、不足分は購入してきた。ところが山を手入れする職人の高齢化が影響してか購入が難しくなり、伐採した枝が伸びるには年数を要するため、初めて広く協力を求めることにした。

園はこの地域に植生してキリンが食べ慣れているカシ▽シイ▽ニセアカシア▽クヌギ▽アカメガシワ▽イヌビワ▽ヤマモモ▽ホルトノキを例示。無償提供での園への持ち込みを希望しているが、伐採、搬送に出向くことも検討する。問い合わせや情報提供は、森きらら＝0956（28）0011。（重川英介）