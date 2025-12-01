ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が30日、今宮健太内野手（34）の遊撃以外での起用プランを明かした。来季のテーマに「一度、壊す」を掲げた指揮官は、遊撃手としてパ・リーグ最多1621試合に出場している名手にもメスを入れる。

小久保監督は優勝パレードなどが行われた11月24日に今宮と面談。「遊撃一本で野球人生を歩んでいる。もちろん遊撃で勝負しなさい。（野村）勇と競争とはっきり伝えた」とあくまで遊撃がメインと強調した。その上で「それ以外の一塁、二塁、三塁も試合の途中からの起用があるかもしれない。準備しておいてくれ」とオプションプランも説明。今宮も「分かりました」と答えたという。

今宮は1軍デビューした2011年に一塁で11試合出場しているが、12年以降は遊撃のみ。5度のゴールデングラブ賞に輝いている。今季はけがに泣いたベテランに対し指揮官は「もう一回、遊撃として花を咲かせなさい」とも話した。

小久保監督はこの日、地元の和歌山市で自身の名前が冠された学童野球大会「小久保裕紀杯」を観戦。「日本一で帰るとサインの数が違いますね」と笑顔でサイン色紙に筆を走らせていた。（小畑大悟）