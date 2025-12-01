¡Îº´²ì¸©¡ÏSV¥ê¡¼¥°Âç²Ï¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¡¡¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¡¡º´²ì¤âÍÎÏ¸õÊä¡×¡¡ÃÎ»ö¤È°Õ¸«¸ò´¹
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëSV¥ê¡¼¥°¤ÎÂç²ÏÀµÌÀ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤¬11·î25Æü¡¢º´²ì¸©Ä£¤òË¬¤ì¡¢¸©¤¬¿Ê¤á¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÈ¯·¡¤ä°éÀ®¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡ÖSAGA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¡ÊSSP¡Ë¹½ÁÛ¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³¸ý¾ÍµÁÃÎ»ö¤È°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡ºò½©¤ÎSV¥ê¡¼¥°È¯Â¸å¡¢Âç²Ï»á¤¬¸©Ä£¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢SV¥ê¡¼¥°½÷»ÒSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡ÊÄ»À´»Ô¡Ë¤Î¾®ÁáÀîÉðÆÁÂåÉ½¼èÄùÌò¤âÆ±ÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Âç²Ï»á¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Ï20Âå½÷À¤Î´ÑµÒ¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÏÃæ¹âÀ¸¤Î¸«¤¿¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î1ÈÖ¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Î³«ºÅÃÏ¤È¤·¤Æº´²ì¸©¤âÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£»³¸ýÃÎ»ö¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¥â¥Ç¥ë»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ©Àï¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡Éô³èÆ°¤Ê¤ÉÃÏ°è¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ë»ØÆ³¼ÔÉÔÂ¤Ë¤â¸ÀµÚ¤¬¤¢¤ê¡¢Âç²Ï»á¤Ï¡Ö°úÂà¸å¤ÎÁª¼ê¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Âç²Ï»á¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Öº´²ì¤Ë¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë»°¤Ä¤Î¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¡£»î¹ç¤äÁª¼ê¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢º´²ì¤Ë¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê¾¾ËÜ¼ÓºÚ»Ò¡Ë
