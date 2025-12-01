¡Îº´²ì¸©¡ÏÌ¤Íè¤Î³Ø¹»¤äÃÏ°èÁÛÁü¡¡ÉðÍº¡¦»³ÆâÀ¾¾®¤¬ÁÏÎ©150¼þÇ¯¡¡¹Ã»Ò±àVÅê¼ê¤Î¹Ö±é¤â
¡¡º´²ì¸©ÉðÍº»ÔÎ©»³ÆâÀ¾¾®¤Ç11·î27Æü¡¢ÁÏÎ©150¼þÇ¯¤ÎµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º´²ìËÌ¹âÌîµåÉô¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿Â´¶ÈÀ¸¤Îµ×ÊÝµ®Âç¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¤ä¡¢»ùÆ¸¤¬ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤ä¾Íè¤ÎÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¼ø¶È»²´Ñ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤òµó¤²¤ÆÀáÌÜ¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¾®¤Ï1874¡ÊÌÀ¼£7¡ËÇ¯12·î¡¢Åö»þ¤ÎµÜÌîÂ¼¤ÎÄêÎÓ»û¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿µÜÌî¾®¤¬»Ï¤Þ¤ê¡£¤½¤Î¸å¡¢¼þÊÕ¤Î³Ø¹»¤äÊ¬¹»¤È¤ÎÅý¹ç¤Ê¤É¤ò½Å¤Í¡¢1954Ç¯¤Ë¸½¹»Ì¾¤Ë²þ¾Î¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¾®Î©ÌîÀîÆâÊ¬¹»¤È¹ç¤ï¤»¤¿¸½ºß¤Î»ùÆ¸Áí¿ô¤Ï210¿Í¡£
¡¡µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Âç¡¹Åª¤Ê¼°Åµ¤Ç½Ë¤¦¤è¤ê¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë³Ø¹»¤äÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëµ¡²ñ¤Ë¤·¤è¤¦¤È´ë²è¤µ¤ì¤¿¡£1Ç¯À¸¤Î¶µ¼¼¤Ç¤Ï¡¢³Æ»ùÆ¸¤¬¡Ö50Ç¯¸å¤Î»³ÆâÀ¾¾®¡×¤òÁÛÁü¤·¤¿³¨¤òÈ¯É½¡£¡Ö³Ø¹»¤Î²£¤ËµðÂç¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¡ÖÍ·¶ñ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÆú¿§¤Î³Ø¹»¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ÇÅÐ²¼¹»¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÌ´¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë³Ø¤Ó¤ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¼¯Åç¹â¶µÍ¡¤ÇÌîµåÉô´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌîµå¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹Ö±é¤·¤¿¡£Ìîµå¤ò»Ï¤á¤¿»³ÆâÀ¾¾®»þÂå¡¢¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤Æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ³è¤ä¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢Åö»þ¤Î¿·Ê¹»æÌÌ¤ä±ÇÁü¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤³¤½ÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤¿¤«¤éÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦²÷µó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹»»ùÆ¸¤Ë¡ÖÌ´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£¡Ê»å»³¿®¡Ë
