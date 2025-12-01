スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

■今回の結果は？

今日の質問は「カツ丼といえば？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「カツ丼といえば？」

・「カツ丼といえば？」の結果は…


・1位 … 卵とじ 76%
・2位 ソース 16%
・3位 みそ 5%
・4位 塩 3%

※小数点以下四捨五入

23,597票




本当に美味しい定番のカツ丼


【材料】（2人分）

豚肉(トンカツ用) 2枚
  塩 小さじ 1/4
  コショウ 適量
<衣>
  小麦粉 小さじ 2
  溶き卵 1/4~1/2個分
  パン粉 1/2カップ
玉ネギ 1/4個
卵 3個
<調味料>
  酒 大さじ 1
  みりん 小さじ 2
  砂糖 小さじ 2
  しょうゆ 大さじ 1
  水 80~100ml
揚げ油 適量
ご飯(炊きたて) 丼 2杯分
刻みのり 適量
キヌサヤ(ゆで) 5~6枚

【下準備】

1、豚肉は脂身と赤身の境目に切り込みを入れ、両面に塩、コショウをする。＜衣＞の溶き卵に分量外の水小さじ1を加え、混ぜる。小麦粉、溶き卵、パン粉を順につける。



2、玉ネギは縦薄切りにする。卵は白身を切るように溶きほぐしておく。＜調味料＞の材料を混ぜる。揚げ油を170℃に予熱し始める。

卵はしっかり混ぜると、ふんわりと。白身を切るように混ぜると、トロリとした仕上がりになります。



【作り方】

1、170℃の揚げ油に、＜衣＞をつけた豚肉を入れて約3分、8割ほど火が入るように揚げて、油をきる。粗熱が取れてから、食べやすい大きさに切る。



2、フライパンに＜調味料＞、玉ネギを入れてしんなりするまで中火で煮る。



3、(2)の真ん中にトンカツを入れて、蓋をして中火で2分煮込む。卵の半分量をまわしかけて、蓋をして30秒煮込む。



4、残りの卵を加えて、さらに30秒煮込んで火を止める。蓋をしたまま余熱でお好みのかたさまで卵に火を入れる。

卵は火が入りやすいので、余熱を利用しましょう。



5、丼にご飯を盛り、(4)をのせ、キヌサヤを飾り、中心に刻みのりを散らす。



【このレシピのポイント・コツ】

＜衣＞の溶き卵が残りますので、卵とじの用の卵に足してください。

(E・レシピ編集部)