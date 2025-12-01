「カツ丼といえば？」＜回答数23,597票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第370回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「カツ丼といえば？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「カツ丼といえば？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
本当に美味しい定番のカツ丼
【材料】（2人分）
豚肉(トンカツ用) 2枚
塩 小さじ 1/4
コショウ 適量
<衣>
小麦粉 小さじ 2
溶き卵 1/4~1/2個分
パン粉 1/2カップ
玉ネギ 1/4個
卵 3個
<調味料>
酒 大さじ 1
みりん 小さじ 2
砂糖 小さじ 2
しょうゆ 大さじ 1
水 80~100ml
揚げ油 適量
ご飯(炊きたて) 丼 2杯分
刻みのり 適量
キヌサヤ(ゆで) 5~6枚
【下準備】
1、豚肉は脂身と赤身の境目に切り込みを入れ、両面に塩、コショウをする。＜衣＞の溶き卵に分量外の水小さじ1を加え、混ぜる。小麦粉、溶き卵、パン粉を順につける。
2、玉ネギは縦薄切りにする。卵は白身を切るように溶きほぐしておく。＜調味料＞の材料を混ぜる。揚げ油を170℃に予熱し始める。
卵はしっかり混ぜると、ふんわりと。白身を切るように混ぜると、トロリとした仕上がりになります。
【作り方】
1、170℃の揚げ油に、＜衣＞をつけた豚肉を入れて約3分、8割ほど火が入るように揚げて、油をきる。粗熱が取れてから、食べやすい大きさに切る。
2、フライパンに＜調味料＞、玉ネギを入れてしんなりするまで中火で煮る。
3、(2)の真ん中にトンカツを入れて、蓋をして中火で2分煮込む。卵の半分量をまわしかけて、蓋をして30秒煮込む。
4、残りの卵を加えて、さらに30秒煮込んで火を止める。蓋をしたまま余熱でお好みのかたさまで卵に火を入れる。
卵は火が入りやすいので、余熱を利用しましょう。
5、丼にご飯を盛り、(4)をのせ、キヌサヤを飾り、中心に刻みのりを散らす。
【このレシピのポイント・コツ】
＜衣＞の溶き卵が残りますので、卵とじの用の卵に足してください。
(E・レシピ編集部)
