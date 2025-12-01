timeleszファミリア新企画「タイムレスナック」始動 8人の本音と素顔が飛び出す
【モデルプレス＝2025/12/01】timelesz（タイムレス）による日本テレビ系初のレギュラー冠番組「timeleszファミリア」（毎週月曜よる24時29分〜24時54分）。12月1日の放送より、新企画「タイムレスナック」がスタートする。
【写真】ゲストと密着するtimelesz
今回は、新企画始動として、スナックを舞台にした「タイムレスナック」第1弾が放送される。この企画は、今をときめく人気者たちがタイムレスナックで素を見せつつ「喋って、歌って、仲良くなる」時間を届ける新感覚トークバラエティー。多忙な日常を忘れ、カウンター越しに人生や仕事、恋愛など、普段語られない8人の本音やゲストの知られざる一面が飛び出す。
初回のゲストは、timeleszのデビュー当時から何度も共演し、グループの「立ち上げの時に必ずいてくれる」と佐藤勝利・菊池風磨・松島聡からも慕われる存在、ハライチ・澤部佑。澤部との気心知れた再会にトークも弾む。
澤部から「妻とママ友たちがみんなtimeleszを見ている」というエピソードが明かされると、さらに澤部の妻の推しが寺西であることを告白。寺西からの澤部の妻への呼びかけに澤部が思わず「悔しい！」と嫉妬心をあらわにする一幕もあり、スタジオは爆笑に包まれる。
今回8人と澤部が挑戦したのは、あなたは誰タイプ？「timelesz診断」。timelesz診断とは番組オリジナルで作成した「8人の性格タイプ診断」のようなもの。診断結果では、メンバーの意外な性格キャラが判明。お互いの性格を深掘りする中で、普段の撮影やタイプロでの裏話が次々と暴露される。
さらに、ゲストの澤部にも「timelesz診断」に挑戦してもらい、「佐藤勝利タイプ」であることが判明。「大皿の最後の餃子を人に譲ってしまう性格」をはじめ、2人のそっくりな一面が明かされ、スタジオは笑いに包まれる。8人の「素の顔」と「本音」が詰まった新企画「タイムレスナック」の記念すべき第1回。普段のバラエティーでは見られない、彼らの真の素顔をお見逃しなく。（modelpress編集部）
◆「timeleszファミリア」新企画「タイムレスナック」始動
◆timeleszの意外な一面が明らかに
