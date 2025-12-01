12月1日、愛子内親王殿下は、24歳のお誕生日を迎えられた。

この1年、愛子さまがご活動の幅を大きく広げられたのは周知の通り。日本赤十字社でのご勤務に加え、公務にも積極的にご参加。5月には大阪・関西万博をご視察、また、能登地震の被災地を単独で訪れ、被災者と交流された。6月には天皇皇后両陛下と沖縄をご訪問。沖縄戦の慰霊などをなされた。9月には新潟で防災大会に出席されたが、この際、悠仁さまの成年式の行事の一部を欠席されたのも話題になった。同月に長崎での行事にご両親と出席されたのに続き、何と言っても大きな話題となったのは、先月のラオスご訪問であろう。愛子さまにとって初の海外公式訪問となったが、現地の関係者と積極的に交流される国際親善デビューのお姿は、好感をもって受け止められたのだ。

こうした姿が度々報じられるためか、依然高止まりを見せているのが、「愛子天皇」待望論である。かねて報道各社が世論調査を行うと、「女性天皇」への賛成意見が7割超となっているが、その傾向は変わらずで、今年も5月、毎日新聞社が行った世論調査では、「女性が天皇になることに賛成」との意見が70％となっている。

また、大きな衝撃を与えたのは、同じ5月、読売新聞が「女性天皇」「女系天皇」実現の可能性を検討すべきとの「提言」を行ったこと。国内最大の発行部数を誇り、政府との関係も近く、保守系な論調で知られる読売が「女性・女系天皇」の可能性に言及したことは、皇位継承の議論に大きな波紋を呼んだのである。

もちろん皇位継承の問題と、愛子さまのご人気とはまったく別物の事象で、同一に論じられるべき課題ではない。しかし、そもそも、なぜ「愛子天皇」待望論はこれほどまでに広がっているのか。そこに現代の皇室が抱えている問題点は潜んでいないのか。「週刊新潮」では、現・天皇陛下が即位した際にこのテーマを論じている。以下、それを再録し、待望論の背景を探ってみよう。

（「週刊新潮」2019年5月16日号記事を一部編集の上、再録しました。文中の年齢、役職等は当時のものです）

国民の8割が支持

〈女性天皇、79％賛成〉

新天皇即位の折も折、共同通信が公表した世論調査の数字である。皇室に詳しいジャーナリストによれば、

「4月半ばには朝日新聞も同様の調査を行い、容認は76％に上りました。仮に皇室典範が改正され、女性天皇も認められるとすれば、その筆頭候補は天皇陛下の長子である愛子さまですから、『愛子天皇』の実現を国民の8割が支持しているということになります」

公より私

ここ20年ほど、この種の世論調査を行うと、女性天皇への賛成は概ね7割超に高止まりしている。

「『男女同権』意識の浸透に加え、現在の皇族において、年若の男性は悠仁さま唯1人。その先に男性皇族が誕生する保証はありません。現行の『皇位継承者は男系男子に限る』という制度を維持する限り、皇室の存続は危うくなる――という“論”が幅広く浸透してきたゆえと思われます」（同）

近代的な概念とは必ずしも相容れない皇室制度を「男女平等」なる思想で切ることの是非はともかく、こうした世論の傾向は更に強まりそう――と言うのは、さる宮内庁関係者だ。

「秋篠宮家への国民の風当たりが強いのです。いわゆる『小室問題』について、“公”より“私”を優先させるかのような眞子さまのお振舞いと、それを後押しされる佳子さま。これに対して、父である秋篠宮殿下はなすすべがない、といった状況です」

他方の新天皇家は、

「長年の懸案だった皇后陛下のご体調が回復基調にあることに加え、愛子さまもご立派に成長された」（同）

こうした両家の現状への国民のまなざしが、皇室制度を巡る議論に影響を与えかねないと見るのである。

紀子さまの視線

これに対し、

「ムードに流されて、皇室制度の本質を見誤るなど言語道断」

と警鐘を鳴らすのは、皇室制度に詳しい国士舘大学の百地章・特任教授。

「“愛子さまを天皇に”という議論は、必ず“その次の天皇は愛子さまのお子さまに”という議論に繋がります。すると次の次の御代には、『女系天皇』が誕生することになる。2千年以上の伝統を持ち、126代に亘って継承されてきたわが国の『男系天皇』の歴史を閉ざしてしまうことになるのです。女性天皇に賛成という人のうちどれくらいが、こうした歴史や理論を理解して答えているのか。はなはだ疑問に思います」

また、先の宮内庁関係者も言うのだ。

「紀子さまは自らが産み育てた悠仁さまから皇統が続いていくことを自負してこられました。仮にも『愛子天皇』ということになれば、それが覆されてしまう。『女性天皇』に好意的な世論調査を見ること自体、心穏やかではないはずですし、その数字が高まれば高まるだけ、雅子皇后陛下へ向ける視線も複雑なものになっていくのではないでしょうか」

こうした背景があって高まっている「愛子天皇」待望論だが、一方で、10月に就任した高市早苗総理は「女性・女系天皇」実現には慎重な姿勢で知られている。愛子さまが24歳として迎えられる1年も、この問題の是非は大きな議論を呼んでいくことであろう。

デイリー新潮編集部