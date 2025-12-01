10月後半に株価が上昇した会社

過去最悪を上回るペースのクマ被害の対策に高市政権も立ち上がっている。補正予算などを活用して、自治体への財政支援を行う考えを示したのだ。政府の「クマ被害対策施策パッケージ」に注目しているのは、クマ被害が多い自治体だけではない。証券業界も「クマ銘柄」に目をつけているのだ。

【写真を見る】識者が推す「クマ銘柄」とは？

証券会社の幹部が言う。

「すでに高市総理は猟友会への委託費や捕獲に必要な費用の拡充を明らかにしていますが、クマの駆除といえば、まず連想するのが猟に使われるライフル銃です」

そこで、銃を製造している上場企業を探してみると、あった。高知県南国市に本社を置き、猟銃の製造では国内トップの「ミロク」である。株価も10月半ばから10％以上上昇している。

証券業界は「クマ銘柄」に注目

ところが、同社に聞いてみると、

「当社は国内向けの猟銃はほとんど作っていません」（広報担当者）

というではないか。ミロクの作る銃は大半がアメリカのブローニング社向けのOEM（他社ブランドの委託製造）なのだ。

「ですから、国内の銃砲店で、ミロク製のライフルが売られていることはまずないと思います」（同）

では、仕切り直して、クマよけのスプレーを作るメーカーはどうか。

「クマ撃退スプレーを製造している会社ということであれば、アウトドア用品のティムコという上場会社があります。同社は『熊一目散』というスプレーを作っていますが、こちらも10月後半から株価が大きく上昇しました」（前出の証券会社幹部）

シーズンストック

ただし、クマと関係があるからといって、すぐに飛びつけばいいというものではない。ファイナンシャルプランナーの深野康彦氏によると、

「クマは出没するのが4月から12月頃までといわれているので季節性があります。株式投資の世界では、こういう株をシーズンストックと呼ぶ。夏に売り上げが伸びるビールの会社や、冬物のコートを扱う衣料メーカーと同じです。“麦わら帽子は冬に買え”という株投資の格言があるように、クマが姿を見せる前に買っておかなくてはなりません」

なれば深野氏が勧める銘柄はというと、

「東北に店舗があるホームセンターがいい。お客さんは皆クマ対策に関心があり、専用コーナーがある店です。東北や日本海側に多い『コメリ』などが注目でしょう。それから、防犯カメラのメーカー。クマの出没を把握するために、これから需要が高まるとみられています」

日本中を震撼（しんかん）させたクマも、そろそろ冬眠を始める時期だが、「クマ銘柄」は今からが仕込み時である。

「週刊新潮」2025年11月27日号 掲載