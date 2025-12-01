◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第３７節 新潟１―３柏（３０日・デンカＳ）

１０試合が行われ、２位の柏が新潟に３―１で快勝し、逆転優勝への望みをつないだ。ＦＷ細谷真大（２４）がキャリア初のハットトリックを決めて、１―０で東京Ｖに勝利した首位・鹿島と勝ち点１差をキープ。鹿島は途中出場のＭＦ松村優太（２４）のゴールを守り抜き、１位の座を明け渡さなかった。優勝争いは６日の最終節までもつれ込むことになり、１１年以来２度目の頂点を目指す柏は史上５例目となる最終節での逆転Ｖ、鹿島は９年ぶり９度目制覇を狙う。最終節で鹿島は横浜Ｍ、柏は町田をホームに迎える。

リーグ優勝を争う大一番で柏のエースが大仕事をやってのけた。細谷は後半１０分に３点目を決めると、今季の自身の主戦場だったベンチに駆け寄り、祝福の嵐を受けた。ハットトリックはキャリア初。クラブとしても、２０年７月に怪物ＦＷオルンガが決めて以来の快挙となり、「プレッシャーのかかる中で得点が取れて良かった」とうなずいた。

３週間の中断期間でストライカーとしての本能を高めた。１１月８日の前節から国際Ａマッチデーで公式戦がない間、チーム内の紅白戦でもハットトリックを記録。ロドリゲス監督（５１）から状態の良さを評価され、６試合ぶりに先発で起用されると、前半２０分に相手選手３人に囲まれる中、うまく反転して先制点を獲得。貫禄を漂わせ、左胸のエンブレムを誇らしげにポンポンとたたいた。

最初のゴールは細谷劇場の序章に過ぎなかった。同４５分には倒れながらもネットを揺らす“らしさ”全開の追加点を決め、最後はＭＦ中川のパスを冷静に流しこんだ。３点目をアシストした中川は「味方がフリーだろうと自分でシュートまで持っていく意識を、この３週間（細谷から）より一層感じた」。大車輪の活躍だが、本人はいたって冷静だ。細谷は「ホッとした気持ち。大喜びではなかった」と振り返った。

今季は憧れのＦＷ工藤壮人さん（故人）も過去につけた柏のエース番号「９」を背負い、２ケタ得点を掲げた。しかし、戦術の兼ね合いでＦＷ垣田が先発する試合が増え、今季出場した３５戦のうち２３戦が途中出場。苦戦する期間もあったが、指揮官と対話を重ね、存在感を取り戻した。得点数はチームトップで、この試合で２ケタにも乗せた。「（最終節は）負けたら終わり。自分たちのプレーをして優勝を決めたい」。８月下旬、リーグ優勝に必要なものに「点を決めるＦＷ」と自身に矢印を向けたエースが、１４年ぶりの２度目の栄冠へ導く。（浅岡 諒祐）

◆最終節での逆転優勝 過去は４例

最終節で逆転優勝を果たしたのは、１ステージ制では過去４例。

▽０５年＝Ｇ大阪（西野朗監督） 勝ち点１差で追ったＣ大阪を抜き、クラブ初の優勝を獲得。

▽０７年＝鹿島（オリヴェイラ監督） 終盤の破竹９連勝で、最大勝ち点１０差あった浦和をまくった。

▽１３年＝広島（森保一監督） 横浜Ｍを最後に抜く。

▽１７年＝川崎（鬼木監督） 鹿島を追い抜き、最終節で初めて首位に浮上。クラブ初タイトルつかんだ。