◆報知新聞社後援 女子プロゴルフツアー メジャー最終戦 ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯 最終日（３０日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）

今季最終戦で、２０１７、１９年賞金女王の鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝が２勝目となるツアー通算２２勝目を飾った。首位で出て６バーディー、３ボギーの６９をマークし、通算９アンダーで並んだ岩井千怜（ちさと、２３）＝ホンダ＝とのプレーオフ（ＰＯ）を２ホール目で制した。

＊ ＊ ＊

鈴木の母・美江さんは、まな娘の２２勝目に「まだまだ先が長い。みんな若い選手がいっぱい出てくるから」とさらなる活躍を願った。毎試合、会場に同行してサポート。「いつもＵ―ＮＥＸＴの見逃し配信を見て、自分や他の選手のプレーをチェックしてる」と娘の研究熱心な一面を明かす。前週は喉を痛めながらも優勝した姿に「若い時は体力でいけるけど、（試合の）後半につらい時もある。年齢も考えながらプレーしてほしい」と気遣った。

一方で、鈴木は大会期間中に母とともに宮崎牛のひつまぶし、鍋焼きうどんなど行きつけ店で舌鼓。オフには「すき焼きが食べたい」と即答した。１月には人気グループ・なにわ男子のドーム公演で推しの高橋恭平に声援を送る予定だ。オンとオフを切り替えてリフレッシュし、本業のゴルフへの大きな活力にする強さが鈴木にはある。