関西のコント師４組によるユニットコント番組の第6回！

ナンマンの世直しは子供相手にとどまらない！

ゆうちゃみが繰り出す大迫力の演技を一同大絶賛！

「コント・デ・ンガナ おおきにライブ」のチケット情報も！

ABCテレビが関西から新たなビッグコンテンツを生み出すプロジェクト、「月よるビッグバン」。第１弾の「コント・デ・ンガナ」は、ロングコートダディ（堂前、兎）、ニッポンの社長（辻、ケツ）、セルライトスパ（肥後、大須賀）、蛙亭（中野、イワクラ）という関西のコント師４組と、毎回1人出演する関西出身ゲストの“オモ・ロ・ビト”による、ユニットコント番組だ。第6回はゆうちゃみをゲストに迎え、「来てくれたんだね！ナンマン」「はてはて村のサッカー部」「生徒会長と後輩」をお届けする。

©ABCテレビ

「迷子だよ！ナンマン」は、大人気シリーズ「さあ行け！ナンマン」の第8話。ペンギンの少年（堂前）が「誰か、誰か助けてえ～」と泣いていると、ヒーロー・ナンマン（兎）が駆けつける。そこはデパートで、少年は走り回っていたら母親とはぐれてしまったらしい。釈然としないナンマンが、少年に迷子センターを利用するよう促していると、少年の母親が登場し…！？

©ABCテレビ

「はてはて村のサッカー部」は、日本の最果てにある村「はてはて村」を舞台にした、大作コントの第２弾。高校サッカー部の兎、大須賀、肥後、辻が、最初で最後の公式戦を翌日に控えて気勢をあげている。そこに、小学生の頃東京に引っ越し、インターハイにも出場した同級生・堂前が帰ってきた！ 翌日の試合にチームメイトとして出てくれることになったが、いざ一緒にプレーしてみると…！？さらに、手先がやたら器用なマネージャー（ゆうちゃみ）が現れて…！

©ABCテレビ

「生徒会長と後輩」は、生徒会長（イワクラ）と後輩（中野）が生徒会室で繰り広げるショートコント。なんてことのない日常のやり取りのはずが、まさかこんなことになるなんて…！ 予想外の出来事に面食らう、中野の味わい深いリアクションをご堪能あれ！

癒され（？）系アニメ「でんがな」の第3回は、4人目の新キャラが登場。たこ焼き屋台がピンチに見舞われるが…。エンディングではゆうちゃみのコメントと未公開シーンのほか、12月28日に開催される「コント・デ・ンガナ おおきにライブ」のチケット情報も！

ABCテレビ「コント・デ・ンガナ」は、毎週月曜深夜0時放送中。TVerでも無料配信。