2026年1月期に放送される中村倫也主演のTBS金曜ドラマ『DREAM STAGE』に、ハ・ヨンス、イ・イギョン、キム・ジェギョンが出演することが発表された。

本作は、かつて問題を起こして業界を追放された日本人の男性プロデューサーと、とある韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越え共に夢を目指す、男同士の熱い絆を描くK-POP版“スポ根”ドラマ。劇中に登場する7人組ボーイズグループ「NAZE（ネイズ）」には、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、そして日本出身のカイセイとユウヤが選ばれている。

NHK連続テレビ小説『虎に翼』に出演したハ・ヨンスは、NAZEが所属する弱小芸能事務所の社長ナム・ハユンを演じる。ハユンは新人グループ結成に大金をつぎ込むも、優秀なメンバーを引き抜かれてしまい窮地に陥るが、元恋人の吾妻（中村倫也）にプロデュースを依頼し、共に夢の舞台を目指す。

ドラマ『私の夫と結婚して』での“クズ夫”ぶりが話題となったイ・イギョンは、日本のドラマ初出演。彼が演じるのは、大手音楽事務所「Bouquet Music」の代表チェ・ギヨン。世界的音楽プロデューサーでありながら、裏では新人グループ・TORINNERをトップに押し上げるために暗躍し、NAZEと吾妻を追い詰める黒幕となる。

そして、元RAINBOWのリーダーで現在は俳優として活躍するキム・ジェギョンは、チェ・ギヨンのもとでTORINNERを率いる音楽プロデューサー、パク・ジスを演じる。美しさと才能を兼ね備え、軍人のように厳格なプロデューサーとして吾妻たちの前に立ちはだかる。

また、K-POPの本場・韓国での大規模ロケも敢行された。仁川空港での撮影には約200人の現地エキストラが参加し、ソウル市街地や市場などで撮影が行われている。

コメント●ハ・ヨンス（ナム・ハユン役）世界的に広がっていくK-POPが舞台の作品に出演でき、とてもうれしく感じています。私が演じるナム・ハユンは、勝負をかけて新人ボーイズグループの結成に大金をつぎ込みますが、大手事務所に優秀なメンバーだけを引き抜かれて大ピンチに･･･。お金にうるさいリアリストに見えて、愛情の深い女性です。女性社長役はこれまでに演じたことがないキャラクターなので、今から演じるのがとても楽しみです。まだ私が役者になる前、中村さんが出演している作品を韓国で見ていたので、「先輩！ ご指導お願いします！」って言いたくなるくらい存在感のある方。とても心強いですが、まだ緊張しています。NAZEの子たちは、とにかく若いパワーと熱量が印象的ですね。日本語に慣れていない子もいると聞いたので、同郷の先輩として頼れる存在になれたらなと思っています。ひとつアドバイスをするなら、日本語の勉強は大事！ 自分が思ったことや伝えたいことを喋れるようになると活動もしやすくなりますからね。一緒に頑張っていきたいなと思っています！

●イ・イギョン（チェ・ギヨン役）世界中の人に音楽というギフトを届けたいと考えている音楽プロデューサーのチェ・ギヨンを演じます。K-POPで多くのトップアーティストを生み出してきて、“とても穏やかな紳士”という表の顔と、「完璧」や「勝ち」にこだわる厳しい人という裏の顔を持ち、何事も計画通りにいかないと納得できないような完璧主義者です。元々日本が好きで、ファンミーティングで訪日する度に日本の皆さんがとてもやさしく迎えてくださるので、いつか日本でも活動をしていきたいと思っていました。ですので、日本の作品に参加できることがとてもうれしいですし、今から撮影がとても楽しみです。今回の機会はまさに私にとっての【DREAM STAGE】です。こんな素敵な作品で演技ができるのは非常に光栄なことですので、視聴者の方が感動できるように面白く楽しく、そしてかっこよく伝えていきたいと思いますので、ぜひご期待ください！

●キム・ジェギョン（パク・ジス役）私が歌手として活動していた時期、K-POPは全世界の大きな関心を受けていて、そのおかげで私は全世界のファンの方々と交流することができました。そしてK-POPがより愛されている今、その流れの中でK-POPを背景にしたドラマ『DREAM STAGE』に出演することになりました。これからはステージではなくドラマを通じて、私が愛するK-POPを「演技」で伝えてみようと思います。私が演じるパク・ジスは誰よりもK-POPを愛し、時代の流れを主導する情熱的なプロデューサーです。K-POPを大切にするキャラクターの気持ちが皆さんによく伝わるよう、心を込めて楽しく撮影します。初めての外国語演技に挑戦し、新しい姿でご挨拶できるという期待感にワクワクしています。『DREAM STAGE』にたくさんの関心と応援をお願いします。最後にこのような瞬間を迎えられるように、道を開いてくださった先輩・後輩の方々に心から感謝の気持ちを伝えたいです。ありがとうございます。

（文＝リアルサウンド編集部）